LG'den 2 bin TL'ye varan indirimlerle NatureFresh özellikli buzdolabı - Son Dakika

LG'den 2 bin TL'ye varan indirimlerle NatureFresh özellikli buzdolabı

25.11.2020 11:03
LG'den 2 bin TL'ye varan indirimlerle NatureFresh özellikli buzdolabı, System.String[]

LG, pandemi dönemi nedeniyle toplu alışveriş yapan, buzdolaplarını uzun süre tüketecekleri yiyeceklerle doldurmak ancak aynı zamanda da bu yiyecekleri ilk günkü tazeliğinde saklamak isteyen tüketiciler için NatureFresh özellikli InstaView buzdolaplarını sunuyor.

LG, pandemi dönemi nedeniyle toplu alışveriş yapan, buzdolaplarını uzun süre tüketecekleri yiyeceklerle doldurmak ancak aynı zamanda da bu yiyecekleri ilk günkü tazeliğinde saklamak isteyen tüketiciler için NatureFresh özellikli InstaView buzdolaplarını sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG InstaView buzdolapları, ikonik tasarımı ile mutfaklarda şıklık sağlamanın yanı sıra NatureFresh özelliği ile yiyeceklerin tazeliğini, dolayısıyla besin değerlerini daha uzun süre koruyor.

NatureFresh özellikli LG InstaView buzdolapları, 29 Kasım'a kadar 2 bin TL'ye varan indirimlerle sunuluyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve çoğu tüketicinin çoğunun evlerine kapanmasına, yiyecek alışverişlerini dahi daha uzun aralıklarla yapmasına neden olan salgın döneminde tüketicilerin alışkanlıkları ve beklentileri değişiklik gösterdi.

Söz konusu bir buzdolabı olduğunda tüketiciler, artık daha fazla iç alanın yanı sıra daha uzun süre tazelik talep ediyor. LG, tüketicilerden gelen bu talebe bahar aylarında satışa sunduğu NatureFresh özellikli buzdolapları ile yanıt verdi. LG InstaView buzdolabının geniş iç hacmi ve modern tasarımı ile birleşen NatureFresh özelliği ise tüketicilerin mutfaklarında görmek istediği şıklığı ve uzun süreli tazeliği tek üründe birleştirdi.

LG InstaView Door-in-Door pratik kapılı buzdolapları, geniş iç hacmi ile daha fazla yiyecek depolarken, tıklama özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

LG InstaView sahipleri, şık ekrana iki kez tıklayarak buzdolabının kapısını bile açmadan içerisinde yer alan besinleri görebiliyor. Böylelikle buzdolabının kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle oluşan soğuk hava ve enerji kaybının önüne geçiliyor.

LG InstaView buzdolaplarında bulunan Nature Fresh özelliği ise yiyecekleri klasik buzdolaplarına oranla 7 güne kadar uzayan bir süre için ilk günkü canlılığında, sağlamlığında, tazeliğinde ve tadında tutuyor.

LG İnverter Lineer Kompresör sayesinde sıcaklık dalgalanmalarını önleyen buzdolabı, DoorCooling teknolojisiyle yiyeceklerin tadının ve görüntüsünün korunmasına yardımcı oluyor.

Kampanya; LG Brandshop, Teknosa ve Media Markt mağazalarından alınacak NatureFresh özellikli InstaView buzdolaplarında geçerli olacak.

Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG'den 2 bin TL'ye varan indirimlerle NatureFresh özellikli buzdolabı - Son Dakika Ekonomi


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