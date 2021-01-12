LG'den 2021 Model Premium TV Serisi - Son Dakika

LG Electronics'in (LG) 2021 Model Premium TV Serisi, yeni ekran boyut seçenekleri ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.

LG açıklamasına göre, LG, yeni OLED, QNED Mini LED ve NanoCell TV'leri de içeren, şimdiye kadarki en etkileyici Premium TV serisi ile birlikte bir kez daha televizyon endüstrisinin standartlarını belirliyor.

CES 2021'de (Tüketici Elektroniği Fuarı) "En İyi İnovasyon Ödülü (48C1 modeli)" ve çok sayıda "İnovasyon Ödülü"nün sahibi olan LG'nin 2021 Model Premium TV serisi, yeni görünümünün yanı sıra yeni OLED panel, gelişmiş renk doğruluğu ve daha fazla kontrast için Quantum NanoCell renk teknolojisini mini LED arka aydınlatma ile birleştiren yeni bir gelişmiş LCD panel yapısı, geliştirilmiş yapay zeka işlemci, yeniden tasarlanmış webOS kullanıcı deneyimi gibi yeni özellikler içeriyor.

LG'nin 2021 OLED TV serisi, daha büyük boyutlarda ve marka ile özdeşleşen üstün OLED görüntü kalitesi üzerine inşa edilen heyecan verici yeni modellerle şirketin bugüne kadarki en kapsamlı OLED TV serisini temsil ediyor. LG'nin en yeni G1 serisindeki OLED evo teknolojisi, olağanüstü netlik, ayrıntı ve gerçekçilik ile daha canlı ve etkileyici görüntüler için daha iyi parlaklık sağlayan, OLED TV teknolojisinin evrimindeki bir sonraki adımı simgeliyor.

LG C1 serisi, oyunseverlerin favorisi olan 48 inç modelinden sinemayı tam anlamıyla eve taşıyacak 83 inç modeline kadar pek çok farklı boyutta ürünle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Ayrıca, yeni Galeri Standı, iç mekan planlamasında daha fazla esneklik isteyenler için şık, duvarla bütünleşen galeri tasarımı çerçevesine de çekici bir alternatif oluşturuyor.

LG'nin yenilenmiş yapay zeka destekli akıllı işlemcisi 4.Nesil ? (Alpha) 9, Z1, G1 ve C1 serisi LG OLED TV modelleri, QNED99 ve QNED95 LG QNED Mini LED TV modelleri ve NANO99 ve NANO95 LG NanoCell TV modellerinde bulunuyor. İşlemci, derin öğrenmeden yararlanarak görüntü sinyallerinin çözünürlüğünü daha iyi bir düzeye çıkarıyor, büyük ve kendi kendine yayılan ekranlarda herhangi bir kalitedeki görselin bile mükemmel görünmesini sağlıyor. LG'nin en yeni işlemcisi, sahip olduğu AI Picture Pro özelliğiyle görüntüyü daha fazla üç boyutlu hale getirmek için yüzler ve vücutlar gibi ekranda görünen nesneleri tanıyarak ve ön ile arka plan arasındaki farkları ortaya çıkartarak her nesneyi ayrı ayrı işliyor. 4. Nesil ?9 işlemcisi, içerik çeşidini belirleyebilme becerisiyle de resim kalitesini, sahnelerdeki ışık miktarını ve çeşitli izleme ortamlarının durumunu göz önünde tutarak görüntüleri en uygun hale getiriyor.

İşlemci, 2021 için iki önemli eklentisiyle öne çıkan LG'nin AI Sound Pro özelliğinin yeni bir sürümünü içeriyor. Sanal 5.1.2 çevresel ses yükseltme, televizyonun içinde bulunan hoparlörleri aracılığıyla "inanılmaz derecede" etkileyici bir ses deneyimi sunuyor. Otomatik Ses Seviyelendirme de kanallar ya da içerik uygulamaları arasında geçiş yaparken televizyon izleyicilerinin uzun zamandır en büyük problemlerinden biri olan ses seviyesi konusuna çözüm getiriyor.

LG OLED TV serisi

LG'nin en son OLED TV'si, şirketin geliştirilmiş webOS 6.0 Smart TV platformu sayesinde daha üstün bir sezgisel kullanıcı deneyimi sunuyor. webOS 6.0, tamamen baştan tasarlanmış yeni ana ekranı ve geliştirilmiş performans ve özellikleriyle uygulamalara hızlı erişim sağlarken, çok daha kişiselleştirilmiş önerilerle içeriklerin daha basit şekilde keşfedilmesine imkan veriyor. Popüler içerik sağlayıcılara kolay ulaşılmasını sağlayan tuşların eklendiği yeni Sihirli Kumanda ile birlikte LG'nin yeni webOS platformu, kullanıcılara LG'nin yeni nesil televizyonlarını ve büyüyen webOS ekosistemini çok daha kolay kontrol etme ve keşfetme imkanı veriyor.

Tüketiciler, teknoloji uzmanları ve film endüstrisinin en büyük isimleri tarafından piyasadaki en iyi ekranlar olarak kabul edilen ve kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisi ile kusursuz siyahı sunan yeni LG OLED TV serisi, küresel ürün test şirketi Intertek tarafından test edilerek yüzde 100 renk doğruluğa sahip olduğu kanıtlandı. 4 Üstün renk kalitesi ve kontrastın yanı sıra yeni LG OLED TV serisi her zamanki gibi Dolby Vision IQ ve Dolby Atmos desteğine de sahip.

LG OLED TV'ler hem konsol hem de PC oyunları için uzmanlar tarafından en iyi televizyon olarak nitelendiriliyor. LG'nin QNED Mini LED ve NanoCell TV'ler dahil olmak üzere tüm LG 2021 webOS TV'leri, Game Optimizer gibi yeni özelliklerin yanı sıra 1 milisaniye tepki süresi, düşük giriş gecikmesi ve en son HDMI özelliklerini destekleyen dört bağlantı noktasıyla donatılmış durumda. 5 Game Optimizer, kullanıcıların oyunla ilgili tüm ayarlara tek bir yerden erişmesine izin vermekle kalmıyor, ister birinci şahıs nişancı ister rol yapma oyunu ya da gerçek zamanlı strateji oyunu olsun, oynanmakta olan oyunun türüne göre en iyi görüntü ayarlarını otomatik olarak uyguluyor.

LG, 2021 serisinde HDMI 2.1 özelliklerini destekleyecek TV modellerinin sayısını artırırken, gelişmiş ses dönüş kanalı (eARC) ve otomatik düşük gecikme modu (ALLM) gibi oyun özelliklerini tüm ürün gamına yayıyor. LG'nin QNED90 Mini LED, NANO90 ve NANO85 NanoCell TV'leri daha üstün bir oyun deneyimi sunan değişken yenileme hızı (VRR) özelliğini de destekleyecek.

2021 OLED TV serisinde kullanılan paneller, İsviçre merkezli Societe Generale de Surveillance (SGS) tarafından minimum çevresel etkiye sahip olduğu, ihmal edilebilir düzeyde havayı kirleten partiküller yaydığı, üretim sırasında daha az tehlikeli maddeler kullandığı ve yüksek oranda geri dönüştürülebilir olduğu şeklinde sertifikalandırıldı. SGS'in değerlendirme sonuçlarına göre, LG OLED TV panelleri, aynı boyuttaki LCD TV panellerine kıyasla uçucu organik bileşiklerin (VOC) çıkışını yüzde 50'den fazla azaltıyor.

Yeni LG OLED TV serisi, yine görüntü kalitesinden ödün vermeden gözleri yormayacak şekilde tasarlandı. LG'nin OLED televizyonları TÜV Rheinland'ın düşük mavi ışık tanıma ve Underwriters Laboratories'in titreşimsiz görüntü sertifikasına ek olarak, ABD merkezli bir sağlık standartları kurumu olan Eyesafe'in düşük mavi ışık emisyonu gerekliliklerini karşılayan dünyanın ilk Eyesafe sertifikalı TV panellerini kullanıyor. Testler, LG OLED televizyonların benzer boyuttaki üst sınıf LCD TV paneline göre yaklaşık yüzde 50 daha az mavi ışık yaydığını gösterdi.

Yeni OLED TV modelleriyle mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlanan LG'nin yeni soundbar serisi, şirketin çevreye duyarlı üretim yaklaşımının bir başka göstergesi. Soundbar'ların dışı geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılırken, ambalajları da genişletilmiş polistiren köpük bloklar kullanılmadan koruma sağlayacak şekilde tasarlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi Başkanı Park Hyoung-sei, sektör çıtasını yükseltme ve tüketicilerin hayatlarına değer katma konusunda verdikleri sözlerin arkasında durduklarını 2021 LG OLED TV serisi ile açıkça gösterdiklerini belirterek, "Şimdiye kadarki en gelişmiş panel teknolojimiz olan LG OLED evo'yu içeren en yeni OLED televizyonlarımız rakipsizler ve farklı bir düzeyde sundukları seyir deneyiminin rakibi de sadece kendileri." ifadesini kullandı.

OLED, QNED Mini LED ve NanoCell modellerini içeren LG'nin 2021 Premium TV serisi, CES 2021'de LG'nin sanal fuar standında sergilenecek.