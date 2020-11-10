LG'den Aeroscience teknolojisine sahip kablosuz dikey süpürge - Son Dakika

LG'den Aeroscience teknolojisine sahip kablosuz dikey süpürge

10.11.2020 10:01
LG'den Aeroscience teknolojisine sahip kablosuz dikey süpürge, System.String[]

LG Electronics (LG), Aeroscience teknolojisine sahip, yeni kablosuz dikey süpürgesi A9 ile ev temizliğinde yardımcı olmayı amaçlıyor.

LG Electronics (LG), Aeroscience teknolojisine sahip, yeni kablosuz dikey süpürgesi A9 ile ev temizliğinde yardımcı olmayı amaçlıyor.

LG Electronics açıklamasına göre, LG'nin güçlü mini siklonlardan yararlanarak toz parçacıklarını ayırdığı hava akımlı süpürge teknolojisi olan Aeroscience sayesinde A9, temizlediği alanda bulunan en ufak toz zerrelerini alarak temiz, toz ve kirden arınmış ortamlar oluşturuyor.

Çıkarılabilir ve yıkanabilir filtreler, tek dokunuşla kontrol, uzatılabilir boru ve ergonomik tasarımıyla dikkati çeken ve kablosuz olmasıyla da kolaylık sağlayan LG A9, tozun yanı sıra, etrafa saçılan parçacıkları toplama konusunda da iddiasıyla öne çıkıyor. A9'da bulunan Power Drive Nozzle içindeki doğrudan tahrikli motor, süpürme işlemi sırasında silindiri döndürerek etkili parçacık toplama özelliği sağlıyor.

5 aşamalı filtre sistemiyle temizlik

Açıklamaya göre, LG A9'da bulunan hava filtreleme sistemi, 2,5 mikrona kadar olan toz parçacıklarının çoğunu ev yüzeylerinden temizleyebiliyor. 1'inci ve 3'üncü aşamalarda ayrılan daha büyük parçacıklar toz haznesinde toplanırken, daha ince tozlar filtrelenerek 4'üncü ve 5'inci aşamalarda yakalanıyor.

LG A9'un çıkartılıp yıkanabilen metal, bez ön ve ince toz filtreleri ise zaman içerisinde süpürgenin filtresinde biriken kirlerin temizlenmesine, makinenin ilk günkü performansını devam ettirmesine olanak tanıyor.

80 dakikalık çalışma süresi

Açıklamaya göre, Çift Batarya Sistemi Dual PowerPack ile 80 dakikaya kadar çalışma süresi sunan LG A9, bataryasının hızlı ve kolay değiştirilebilmesiyle de öne çıkıyor. Ayarlanabilir yükseklik ve ergonomik dengeye sahip LG A9'da, teleskopik boru, 4 farklı uzunluk ayarlama seçeneğiyle daha fazla çok yönlülük sağlıyor. Ayrıca Optimum Denge Sağlayan Tutma Kolu Opti-balanced Handle ise süpürme işlemi sırasında konfor sağlamak ve kas gücünü azaltmak üzere ergonomik olarak tasarlandı.

Açık-Kapalı modları ve "turbo" dahil tüm güç seviyelerini tek parmak dokunuşuyla değişebilen LG A9, duvara monte modu, ayakta durma modu ve kompakt mod olmak üzere üç farklı şekilde saklanabiliyor. LG A9'un temizleme kolaylığı sağlayan aparat ve aksesuarları ise evin ince detayına kadar temizlenmesini sağlıyor.

Diğer yandan, 30 Kasım'a kadar, LG Brandshop ve TeknoSA'larda satışa sunulan LG A9 kablosuz dikey süpürge satın alanlar, içerisinde farklı kullanım başlıkları bulunan 1.500 TL değerinde bakım kitinin de sahibi oluyor. Tüketicilerin kampanya bilgileri ve katılım için "www.lgkampanya.com" adresine başvurmaları gerekiyor.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LG'den Aeroscience teknolojisine sahip kablosuz dikey süpürge - Son Dakika


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