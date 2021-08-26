Üye Girişi
LG'den buzdolabı yerleştirmek için İpuçları - Son Dakika

LG'den buzdolabı yerleştirmek için İpuçları

26.08.2021 10:16
LG'den buzdolabı yerleştirmek için İpuçları, System.String[]

LG Türkiye resmi YouTube kanalında, "LG NatureFRESH ile İyi Yaşam" başlığı altında bir seri başlatan beslenme ve diyet uzmanı, sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak, buzdolabını doğru yerleştirmek için tüyolar verdi.

LG Türkiye resmi YouTube kanalında, "LG NatureFRESH ile İyi Yaşam" başlığı altında bir seri başlatan beslenme ve diyet uzmanı, sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak, buzdolabını doğru yerleştirmek için tüyolar verdi.

LG Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, gıdaların daha uzun süre, ilk günkü tazeliğinde tüketmesine imkan veren LG NatureFRESH teknolojisine sahip buzdolapları, doğru kullanım ve uygun yerleştirme yapıldığında maksimum performans sergiliyor.

Tüketiciler, her zaman düzenli, yiyecek ve içeceklerin uygun bölmelere yerleştirildiği buzdolapları isterken, günlük yaşamın hızı, ev halkının yeterli özeni göstermemesi buzdolabının düzenini kaybetmesine, bunun sonucunda da gıdaların hızlı bozulmasına neden oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen beslenme ve diyet uzmanı, sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak, buzdolabını yerleştirmek için ipuçlarını paylaştı.

Geçen günlerde yayına giren ilk videosunda sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmenin, taze ve doğru gıda zincirine özen göstermenin sağlıklı beslenmenin ilk adımı olduğuna değinen Koçak, besinlerin uzun süre taze kalmalarına yardımcı olmak için buzdolaplarına gereken özenin gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Koçak, "Buzdolabınızı yerleştirirken ufak ipuçlarına dikkat edip buzdolabınızı daha verimli bir şekilde kullanmanız aslında çok kolay. Elbette doğru bakımın çok önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety dergisinde geçtiğimiz aylarda yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, buzdolabını verimli kullanmak gıda kaybı ve israfında önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Koçak, raf dizilimine ilişkin şunları kaydetti:

"Üst ve orta raflarda tüketime hazır gıdalar, yemekler, süt ürünleri, pişmiş ürünler, hazır salatalar; alt rafta ise parçalanmış et ve et ürünleri (kıyma, köfte), parçalanmış balık ve balık ürünleri, sebzelikte meyve ve sebzeler ile kapı raflarında yumurta ve ambalajlı ürünleri depolamak buzdolabındaki sıcaklık dağılımına göre en uygun saklama şeklidir. Özetlemek gerekirse, üst raflar içecekler, hazır yiyecekler (peynir, şarküteri ürünleri ve benzeri) yerleştirmek için uygundur. Orta raflara ise pişirilecek yemeklerde kullanılacak malzemeler veya pişmiş yemekler konabilir."

Alt rafa parçalanmış et ve et ürünleri (kıyma, köfte), parçalanmış balık ve balık ürünleri gibi besinler yerleştirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Koçak, "Bu şekilde meydana gelebilecek çapraz bulaşma önlenmiş olur. Çapraz bulaşma, yani çapraz kontaminasyon bakteri ve virüslerin bir yüzeyden başka bir yüzeye transferidir. Bakteri bulaşı besin zehirlenmelerine sebep olabilir. Bu yüzden dikkat etmek önemlidir. Çiğ ette bulunan Salmonella adı verilen bakteri, pişmiş veya hazır gıdalara bulaşabilir. Bu nedenle çiğ et ile pişmiş eti asla bir arada bulundurmamak gerekir. Mikroorganizma bulaşma ihtimali olan yiyecekler kapalı kaplarda buzdolabının en alt rafında saklanabilir. Bakteri ve mikroorganizma üreme riskini azaltmak için et konulan rafın sık sık temizlenmesi de ihmal edilmemeli. Buzdolabının sebzelik kısımları ise besinleri belirli nem aralıklarında tutmak ve sıcaklığı korumak için tasarlandıkları için sebze ve meyveler bu bölümde saklanabilir." ifadelerini kullandı.

LG Nature Fresh'de ürünler 7 güne kadar canlı kalıyor

Verilen bilgiye göre, LG Nature Fresh özelliğiyle yiyecekleri klasik buzdolaplarına oranla 7 güne kadar uzayan bir süre için ilk günkü canlılığında, sağlamlığında, tazeliğinde ve tadında tutarak tüketicilerin sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırıyor.

Buzdolabının sadece yüzde 70'inin dolu olması verimliliği için önem taşıyor. Buzdolabının fazla doldurulmaması, yiyecekler arasında yeterince boşluk bırakılmasına özen göstermek önem taşıyor. LG NatureFRESH özellikli InstaView buzdolabının ayarlanabilir rafı, uzun ve büyük şişeleri veya kapları saklarken, geriye doğru kayabiliyor.

Hem buzdolabı hem de dondurucu bölümlerinin sıcaklığını sık sık kontrol edilmesi gerekiyor. Buzdolabı bölmesi 2-4 derece ve dondurucu bölümü -18 derece olarak ayarlanmalıdır.

LG İnverter Lineer Kompresör sayesinde sıcaklık dalgalanmalarını artı, eksi 0,5 derece aralığında koruyan NatureFRESH Buzdolabı, DoorCooling teknolojisiyle yiyeceklerin tadının ve görüntüsünün ilk günkü gibi kalmasına yardımcı oluyor.

LG DoorCooling özelliği, geleneksel soğutma sistemlerinden yüzde 35 daha hızlı bir şekilde cihazın iç sıcaklığını daha eşit hale getiriyor ve soğutuyor, iç kısım ile bölmenin kapı tarafı arasındaki sıcaklık farkını önemli ölçüde azaltıyor.

Yumurta veya sütün buzdolabının daha soğuk bir yerine yerleştirilmesinde faydalı olurken, yumurtaları yıkamadan, karton kutusundan çıkarmadan saklamaya özen göstermek gerekiyor. Böylelikle hem mikroorganizma üreme riskini hem de diğer yiyecek ve içeceklere çapraz bulaşma riskini engellenmiş oluyor.

Kısa süreli elektrik kesintilerinde, ısı dengesi sağlamak için derin dondurucunun kapağının açılmaması gerekiyor. Gıda güvenliği açısından çözünen besinlerin tekrar dondurulamayacağını unutmamak gerekiyor.

Hem mutfakta hem de buzdolabında "ilk giren ilk çıkar" kuralını benimsemek önem taşıyor. Son kullanma tarihi geçmek üzere olan yiyecekler için bir kutu yapılabilir. Bu şekilde atık oranı da azaltılmış olur.

Dilara Koçak, Youtube, Türkiye, Diyet, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG'den buzdolabı yerleştirmek için İpuçları - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kocasını av tüfeği ile öldüren kadının 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi 11:27 Kocasını av tüfeği ile öldüren kadının 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi Son Dakika: Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor 11:17 Son Dakika: Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu 11:10 İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu
Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım 11:02 Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım 10:50 "Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş 10:20 Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı 10:04 Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı 08:51 Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
11:27 Kocasını av tüfeği ile öldüren kadının, 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi
11:25 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor
11:17 Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı
11:17 Son dakika: Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi
10:54 Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere
10:50 "Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı
10:37 Afganistan'daki Türk askerleri 11.45'te Ankara'da olacak
10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor
10:19 Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş
Tartıştığı erkek arkadaşına otomobille çarparak kepenklere sıkıştırdı Tartıştığı erkek arkadaşına otomobille çarparak kepenklere sıkıştırdı         
11:31
Son Dakika: 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor Son Dakika: 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor         
11:25
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere         
10:54
30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor         
10:31
1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek         
10:10
261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu 261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu         
09:52
Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros'unda da içinde olduğu helikopter kontrolden çıkarak düştü Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros'unda da içinde olduğu helikopter kontrolden çıkarak düştü         
08:23
Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de         
01:01
Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler         
22:17
Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
22:04
"Babamın yanında rahatsız oluyorum" diyen Khabib Nurmagomedov, ring kızlarına fena çattı: Faydasızlar         
20:47
Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:56
Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız         
17:05
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 11:35:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: LG'den buzdolabı yerleştirmek için İpuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement