LG'den "ERGO" monitörler

LG Electronics (LG), kullanıcılara ergonomik tasarıma sahip "ERGO" monitörler sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, LG ERGO monitörler geniş izleme açısı ve resim kalitesi ile gözlerin daha konforlu olmasını sağlıyor. 178 derecelik izleme açısı (IPS), doğru ve detaylı renk gösterimi (HRD10) ve resim kalitesiyle (32UN880: DCI-P3 %95 (Tip.)/ 27QN880: sRGB %99), kullanıcıların herhangi bir pozisyonda ve göz hizasında görsel konfor yaşamasını sağlıyor.

Kullanıcılar, ERGO standla çalışma alanlarında bireysel ihtiyaçlarına ve yapacakları işe göre kurulum yapabiliyor. LG ERGO'nun tamamen hareketli kolu bulunuyor. Kolun tabanında C-Clamp kullanılıyor ve böylece neredeyse tüm çalışma masalarına tutunabiliyor. Kolun kendisi de, hem yükseklik hem eğim açısından ayarlanabiliyor, hem de monitörü döndürebiliyor. Aynı zamanda kullanıcı ve ekran arasındaki mesafeyi ayarlamaya da imkan tanıyor.

Böylece ERGO Monitör, daha sürdürülebilir bir kullanıcı deneyimi için ideal yükseklikte, mesafede ve açıda ayarlanabiliyor. ERGO Stand ile kullanıcılar ekranı neredeyse arzu ettikleri her pozisyona getirebiliyor, ekranın gazlı yayı sayesinde monitör ağırlığı dengeleniyor, böylece ekran rahat bir şekilde hareket ediyor. Monitörün hareket kabiliyeti (Uzanım/Geri Çekme 0~180mm, Dönüş ±280°, Yükseklik 0~130 mm, Pivot (eksen etrafında) 90°, Eğim ±25°) bulunuyor.

Kolay Kurulum USB Type-C Tek Dokunuşla Montaj, monitörün kolayca kurulmasını sağlıyor ve C-Clamp ile Gromet de mevcut masanın durumunda değişiklik ve ayarlama yapmadan kolay bir kuruluma imkan veriyor. Özel olarak USB Type-C de, kullanıcının farklı iş ortamlarında verimliliğini ve üretkenliğini arttırmasını sağlıyor. Ayrıca, LG ERGO Monitör ile kazanılan ödüller arasında; 32UN880 model ile: Reddot Ödülü 2020 (En iyinin en iyisi), CES 2020 İnovasyon Ödülleri- Bilgisayar Donanımları ve Aksesuarları LG "UltraFine Ergo" 32UN880 ile; IF Tasarım Ödülü 2020 bulunuyor.

İş yerinde ergonomi

İş yerinde ergonomi konusunda ilk akla gelenlerden biri, daha güvenli ve verimli bir iş yapılabilmesi için çalışma ortamının kullanıcılara uygun hale getirilmesi oluyor. Ergonomik çözümlerin uygulanması çalışanları daha konforlu kılıyor ve verimliliğini artırıyor. Ergonomi iyi bir duruş, daha az efor, daha az hareket ve daha iyi bir yükseklikle erişim sağlamak için yapılan tasarım anlamına geliyor. Ergonomi, çalışma ortamını daha verimli hale getiriyor, konforlu bir ortamda çalışılmasını sağlıyor ve verimin artmasına yol açıyor.

Birçok kullanıcı Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları (KİSH) gibi çeşitli sorunlar yüzünden ağrılarının olduğundan şikayetçi. Bu, aynı zamanda doğrudan maliyetlerle ilgili bir konu olarak ortaya çıkıyor. Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının işle ilgili telafi maliyetlerinin yüzde 33'ünden sorumlu olduğu biliniyor. Zayıf ergonomi çeşitli sıkıntılara ve yorgunluğa neden oluyor, bu yüzden çalışan en verimli haliyle çalışamıyor. Ergonomi, işe odaklanmayı sağlıyor, çalışan kendisini çalışmak için ne kadar zorlarsa zorlasın, sağlık ve güvenlik desteği olmadan odaklanması çok zor oluyor. Ergonomi, kullanıcının fiziksel sağlığı için tasarlanmış olup işe bağlılığı artırmaya yardımcı oluyor. Gün içindeki yorgunluğu ve rahatsızlığı azalttığı için, işe devamsızlığı da azaltıyor, dolayısıyla çalışanın kendisini tamamen işine vermesine yardımcı oluyor.