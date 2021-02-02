LG'den esporcular için "UltraGear 27GN600-B" monitör

LG Electronics'in (LG) yeni LG UItraGear Monitör serisinden UltraGear 27GN600-B, esporcular için iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Şirket açıklamasına göre, LG, oyun monitörleri ile oyuncuları her detayın içinde olacakları bir oyun deneyimine davet ediyor. Esporcular profesyonel arenada başarılı olabilmek için üst düzey ekipmanlara ihtiyaç duyuyor. Çok iyi bir bilgisayar, hızlı bir fare, doğru ışıklandırması olan bir klavye, en doğal sesleri sunacak bir ses sistemi ya da kulaklık ve oyuncunun hızına hız katacak bir monitör bu ihtiyaçlar arasında yer alıyor.

Bu ekipmanlardan en önemlilerinden biri de monitörler olarak öne çıkıyor. Esporcunun oyun evrenini en iyi şekilde hissetmesi ve doğal yeteneklerini kullanarak rakiplerini alt etmek için iyi bir monitöre sahip olması gerekiyor.

LG27GN600-B, oyunculara TN Speed ile karşılaştırılabilen IPS 1 ms hız, daha az ardıl görüntü ve hızlı yanıt süresi sağlayarak yeni bir oyun performansının keyfini çıkarmalarını sağlıyor. Ayrıca ürün, 144 Hz'lik ultra yüksek yenileme hızıyla oyuncuların sonraki kareyi hızlı bir şekilde görmelerini ve görüntünün sorunsuz görünmesini sağlıyor. Bu sayede esporcu ve oyuncular rakiplerine hızlı tepki verebiliyor ve kolayca hedefe nişan alabiliyor.

Geliştirilmiş V kanatlı stant

LG UltraGear 27GN600-B, zengin renkler ve kontrastla gerçekçi görsel deneyim sağlayan sRGB yüzde 99 (Tipik) HDR10'u destekliyor. Bu özellik, oyuncuların savaş alanlarını geliştiricilerin amaçladığı gibi tüm dramatik renklerle görmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca NVIDIA tarafından test edilen ve resmi olarak doğrulanan G-SYNC Uyumlu 27GN600 monitör, ekran yırtılmasını ve takılmayı en aza indirerek sorunsuz ve hızlı bir oyun deneyimi sağlıyor.

LG UltraGear 27GN600-B'ye sahip olan oyuncular, FreeSync Premium teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabiliyor. Bu özellik ekran yırtılmasını ve takılmayı en aza indiriyor.

Modern çizgilere sahip olan LG27GN600-B'yi kullanıcılar isterlerse evlerinin salonunda, isterlerse de odalarında kullanabiliyor. Ürün, geliştirilmiş V kanatlı stant ve dar çerçevesiyle oyuncuların espor deneyimini geliştirmesine yardımcı oluyor. Ekranın sahip olduğu eğimi, yüksekliği ve ekseni değiştirmek için ayarlanan ekran tabanı, esporcuların fiziksel özelliklerine göre kişiselleştirilebilir ayar olanağı da sunuyor.