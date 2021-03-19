LG'den evlilik hazırlığında olan çiftlere özel kampanya - Son Dakika

LG'den evlilik hazırlığında olan çiftlere özel kampanya

19.03.2021 11:33
LG'den evlilik hazırlığında olan çiftlere özel kampanya, System.String[]

LG'de, 19 Mart tarihinde başlayacak ve sadece LG Brand Shop'larda geçerli "Evlilik Kampanyası" kapsamında, LG Beyaz Eşya ve TV ürün gruplarından farklı iki ürün alana 1.000 TL, üç farklı ürün alana 2.000 TL ve dört farklı ürün alanlara ise 3.000 TL'ye varan indirim yapılıyor.

LG'de, 19 Mart tarihinde başlayacak ve sadece LG Brand Shop'larda geçerli "Evlilik Kampanyası" kapsamında, LG Beyaz Eşya ve TV ürün gruplarından farklı iki ürün alana 1.000 TL, üç farklı ürün alana 2.000 TL ve dört farklı ürün alanlara ise 3.000 TL'ye varan indirim yapılıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, LG, evlilik hazırlığında olan çiftlere özel bir kampanya sunuyor.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte evlilik sezonu açılıyor. Salgın nedeniyle kalabalık nikah törenleri ve düğünlerin yerini sade törenler alacak. Yeni evli çiftler mutluluklarını tüm sevdikleriyle birlikte kutlayamayacak olsa da, LG'nin sunduğu Evlilik Kampanyası hem moral olacak hem de bütçelerine katkı sağlayacak.

19 Mart tarihinde başlayacak "LG Evlilik Kampanyası" kapsamında, farklı 2 adet LG markalı beyaz eşya ya da TV alanlara 1.000 TL, farklı 3 adet LG markalı beyaz eşya ya da TV alanlara 2.000 TL ve farklı 4 adet LG markalı beyaz eşya ya da TV alanlara ise 3.000 TL'ye varan indirim yapılıyor. LG Evlilik Kampanyası'nın sağladığı fırsatlar, tüm LG markalı TV, buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutucu ve bulaşık makinesi modelleri için kullanılabiliyor.

TV ve Beyaz Eşyada LG Kalitesi

LG markalı çamaşır makineleri kullanıcılara sunduğu üstün temizlik ve yıpranmamış çamaşırların yanı sıra, Steam özelliği ile bakterilerin yüzde 99,9'unu yok ederek maksimum hijyen sağlıyor. LG çamaşır makinelerinin AI DD özelliği ise, yapay zeka desteği ile çamaşırların kumaşının cinsini tanıyor, böylelikle program seçmeye gerek duymadan, tek tuşla çamaşır yıkama keyfi sunuyor. Çamaşır makinelerinde kullanılan Steam özelliği, bulaşık makinelerinde de devreye giriyor.

Lekesiz bulaşık yıkamasıyla bilinen LG markalı bulaşık makineleri, LG TrueSteam özelliği ile, buharın doğal sıhhi özelliklerinden faydalanarak tabakları, mutfak aletlerini, bardakları ve tencereleri tamamen temizlemek ve dezenfekte etmek için saf buhar parçacıkları üretiyor. LINEARCooling™ teknolojisi ile sıcaklık dalgalanmalarını dengeleyerek ±0,5 aralığında tutan LG Buzdolapları ise, gıdaların klasik buzdolaplarına göre, 7 güne kadar uzayan bir süre için ilk günkü canlılığını korumasını sağlıyor.

Görüntü kalitesi ve yenilikçi tasarımlarıyla kullanıcıların favorisi haline gelen LG OLED ve NanoCell TV'ler gelişmiş özellikleri ile farklı ekran boyutlarında en üstün TV deneyimini sunuyor. ?Kullanımı en kolay ve en rahat, hareket sensörlü Sihirli Kumanda ile birlikte gelen TV'lerde yapay zeka ile güçlendirilmiş Türkçe akıllı ses tanıma fonksiyonu sayesinde sesli komutlarla görüntü ya da ses modunu değiştirmek, hava ve trafik durumu öğrenmek ya da film önerisi almak mümkün.

TV'de yer alan Netflix, Apple TV, Amazon Prime, YouTube, Bein Connect, TV+, Vodafone TV ve BluTV gibi uygulamaların yanı sıra NanoCell TV'ler, Smart Share özelliği sayesinde Apple AirPlay2 de dahil olmak üzere birçok bağlantıyı destekliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG'den evlilik hazırlığında olan çiftlere özel kampanya - Son Dakika Ekonomi


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