Lg'den Hem Şeffaf Hem Ekranı Katlanabilen Telefon
14 dakika önce
GÜNEY Kore merkezli teknoloji üreticisi LG de ekranı katlanabilen telefon yarışına giriyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:31 Kaynak: DHA
GÜNEY Kore
merkezli teknoloji üreticisi LG de ekranı katlanabilen telefon yarışına giriyor. Bilindiği gibi Samsung Galaxy
Fold ile Huawei
Mate X, ekranı büyüdüğünde tablet olarak, ekranı küçüldüğünde ise standart bir akıllı telefon olarak kullanılabiliyor. Bir başka Çinli üretici olan Xiaomi de henüz resmi duyurusunu yapmasa da, esnek ekranlı telefonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Katlanabilen telefonlar yapısı itibarıyla yüksek maliyetli olması nedeniyle cihazların fiyatları da 2000 dolar seviyelerinde başlıyor. LG ise bu yarışa farklı bir açıdan katılmayı planlıyor. Şirketin ABD
'de aldığı son patente bakıldığında LG'nin hem katlanabilen ekranlı telefon yaptığı hem de ekranların şeffaf olduğu dikkat çekiyor. Yani ekranda görüntü yokken kullanıcılar telefonun içinde herhangi bir elektronik aksam görmüyor ve ürün tamamen şeffaf yapıda bulunuyor.
Her ne kadar patent görüntüleri internette yayınlansa da, şeffaf ve esnek ekranlı telefonların bu yıl karşımıza çıkması beklenmiyor. - İstanbul
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