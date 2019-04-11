Son Dakika Haberleri: Lg'den Hem Şeffaf Hem Ekranı Katlanabilen Telefon

Lg'den Hem Şeffaf Hem Ekranı Katlanabilen Telefon

14 dakika önce

GÜNEY Kore merkezli teknoloji üreticisi LG de ekranı katlanabilen telefon yarışına giriyor.

Lg'den Hem Şeffaf Hem Ekranı Katlanabilen Telefon, System.String[]
GÜNEY Kore merkezli teknoloji üreticisi LG de ekranı katlanabilen telefon yarışına giriyor. Bilindiği gibi Samsung Galaxy Fold ile Huawei Mate X, ekranı büyüdüğünde tablet olarak, ekranı küçüldüğünde ise standart bir akıllı telefon olarak kullanılabiliyor. Bir başka Çinli üretici olan Xiaomi de henüz resmi duyurusunu yapmasa da, esnek ekranlı telefonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Katlanabilen telefonlar yapısı itibarıyla yüksek maliyetli olması nedeniyle cihazların fiyatları da 2000 dolar seviyelerinde başlıyor. LG ise bu yarışa farklı bir açıdan katılmayı planlıyor. Şirketin ABD'de aldığı son patente bakıldığında LG'nin hem katlanabilen ekranlı telefon yaptığı hem de ekranların şeffaf olduğu dikkat çekiyor. Yani ekranda görüntü yokken kullanıcılar telefonun içinde herhangi bir elektronik aksam görmüyor ve ürün tamamen şeffaf yapıda bulunuyor.

Her ne kadar patent görüntüleri internette yayınlansa da, şeffaf ve esnek ekranlı telefonların bu yıl karşımıza çıkması beklenmiyor. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:31 Kaynak: DHA
Samsung Galaxy, Kore, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayat Hikayesiyle Yürek Dağlayan Minik Furkan, Hayırseverlerden Yardım Eli Bekliyor Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Mansur Yavaş İlk Görev Gününde Atatürk Heykeli'ni Temizletti Sudan'da Darbe Girişimi! Ordu Devlet Televizyonu Binasını Kuşattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 09:45:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lg'den Hem Şeffaf Hem Ekranı Katlanabilen Telefon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]