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LG'den LG Therma V ısı pompası ile çevre dostu ısınma çözümü - Son Dakika

LG'den LG Therma V ısı pompası ile çevre dostu ısınma çözümü

27.01.2022 13:17
LG'den LG Therma V ısı pompası ile çevre dostu ısınma çözümü

LG, tüketicilerin yüksek verimli, düşük maliyetli ve çevre dostu ısınma çözümü arayışına LG Therma V ısı pompası ile yanıt veriyor.

LG, tüketicilerin yüksek verimli, düşük maliyetli ve çevre dostu ısınma çözümü arayışına LG Therma V ısı pompası ile yanıt veriyor.

LG açıklamasına göre, sürdürülebilir kaynakları artırmak için çözümler üretmek, dünyanın geleceğini korumak yer yüzünde yaşayan her bireyin ortak amacı haline gelmiş durumda. İklim değişiklikleri, doğal yaşam kaynaklarına erişimin sınırlanması, su gibi temel yaşam ihtiyacı için bile duyulan kaygı harekete geçme zamanının çoktan gelmiş olduğunu gösteriyor. Bu bilinçle tüketiciler doğal ve yenilenebilir çözümlere yöneliyor. Sürdürülebilirlik vizyonu ile hareket eden LG, hizmet verdiği her alanda olduğu gibi, iklimlendirme alanında da çevreci çözümleri ile öne çıkıyor.

Düşük karbondioksit (CO2) salınımıyla öne çıkan, dış havadan emilen doğal enerjinin yüzde 75'ini kullanan ve geri kalan yüzde 25'lik kısmı elektrikten alan LG Therma V ısı pompası çevre bilinci yüksek kullanıcıların öncelikli tercihi oluyor. Therma V, LG Inverter teknolojisi sayesinde, optimum enerji verimliliği ile, en yüksek kapasitede çalışıyor. Klasik boylerlere göre 4 kat daha etkili olan Therma V'in uzun süreli kullanımı ısıtma maliyetlerinden daha fazla tasarruf sağlıyor. Therma V BLDC fan, düşük hızlarda yüzde 40'a, yüksek hızlarda yüzde 20'ye varan enerji tasarrufu sunuyor.

Her türlü binaya uyumlu

Açıklamaya göre, betonarme ya da kerpiç, kent ya da kırsal fark etmeksizin her yerde her tür yapıya uygun olan Therma V, çevre dostu ısınma ve sıcak su sağlamanın yanı sıra, yaz aylarında da soğutma ihtiyacını karşılayarak yine enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor. LG'nin yenilikçi ve çevre dostu R32 soğutucuya sahip ısıtma sistemi Therma V, en çevre dostu ürünler arasında gösteriliyor.

Kullanıcıların hayatlarını önemli ölçüde kolaylaştıran Therma V, en soğuk iklimlerde bile performansını ortaya koyuyor.

Eksi (-) 25 santigrat derecede gibi düşük bir ortam sıcaklığında dahi çalıştırılabilirken, soğuk dış ortam havasında bile 65 santigrat dereceye kadar sıcak su sağlayabiliyor. Therma V, yerden ısıtma veya radyatöre kadar birçok ısıtma çözümleri ile kullanılabiliyor. Geleneksel bir kazan sisteminin yerini alan ve doğrudan su tesisatına bağlanan Therma V, Wi-Fi üzerinden kolayca kontrol edilmesi gibi ileri teknoloji özellikleriyle de öne çıkıyor.

Ayrıca LG, R1 kompresörü ile üst düzey bir verimlilik ve güvenilirlik sunuyor. Bu yeni teknoloji, geleneksel bir kompresörde bulunan salınım hareketini ortadan kaldırarak, daha düşük enerji tüketimi sağlıyor.

YORUMLAR
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Münir Karaloğlu, Enerji, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LG'den LG Therma V ısı pompası ile çevre dostu ısınma çözümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: LG'den LG Therma V ısı pompası ile çevre dostu ısınma çözümü - Son Dakika
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