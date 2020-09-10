LG'den Mikro LED ile ekran teknolojisinde yeni dönem

LG Electronics'in (LG) yeni Mikro LED ekran çözümü LG MAGNIT, tescilli Black Coating görüntüleme teknolojisiyle ve akıllı blok montaj tasarımı ile iyi bir görüntü kalitesi ve dayanıklılık sunuyor.

LG açıklamasına göre, ekran teknolojisinde önemli bir adım olan Mikro LED, doğrudan alt tabaka kartına uygulanan boyutta sadece bir mikrometre ölçeğinde kendinden yayılan pikseller içeriyor.

LG'nin ekranların önüne uygulanan yeni Black Coating teknolojisi, kontrastı ve renk doğruluğunu iyileştirmek ve küçük LED pikselleri nemden, tozdan ve dış etkilerden korumaya yardımcı olmak için tasarlandı. Parlama ve parmak izi önleyici LG Black Coating, ayrıca dikkat dağıtıcı yansımaları en aza indiriyor.

LG MAGNIT, 163 inç 4K çözünürlüğü ile öne çıkıyor. Ekran, sezgisel gezinme özellikleri, ön ayarlar dahil birçok kullanışlı işlevin kontrolünü sağlayan webOS akıllı Signage platformunu da sunuyor. LG MAGNIT, içeriği ve kaynağı akıllıca analiz eden, görsel çıktıyı gerçek zamanlı ve otomatik olarak optimize eden yapay zeka destekli ? (Alpha) görüntü işlemcisi ile de güçlendirildi.

Kolay kurulum

LG MAGNIT, sorunsuz kurulum ve konfigürasyon avantajı da sunuyor. Her Mikro LED kabininin boyutu 600mm (G) x 337.5mm (Y) x 44.9mm (D) olduğu için diğer kabinlere sorunsuz bir şekilde bağlanarak zahmetsiz bir şekilde kuruluma olanak tanıyor. LG'nin temassız bağlantı teknolojisiyle kablosuz olarak sorunsuz bir şekilde sinyal gönderip alabiliyor. Blok montaj tasarımı ise enerjinin LED ekranın merkezinden pimler aracılığıyla her bir kabine aktarılmasına olanak sağlıyor. LG MAGNIT, ekranların arkasında birkaç kablo ile enerji ve veri aktarımını sağlayarak kablo kirliliğini de azaltıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Business Solutions Company Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Bilgi Ekranı İş Birimi Başkanı Görüntüleme Birimi Başkanı Paik Ki-mun, "LED ekranlarda gerçek yenilikleri getirmek bizim için her zaman çok heyecan verici. Bu sefer de LG MAGNIT serimizi tanıtmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Üstün görüntü kalitesi, genişletilebilirlik ve kolay kurulumuyla LG MAGNIT; sergi salonları, müzeler, kongre merkezleri, otel lobileri, lüks butikler, yayın stüdyoları, kontrol odaları gibi pek çok ticari ve kamusal alanlar için harika bir Mikro LED ekran çözümü sunuyor." ifadelerini kullandı