LG'den öğrencilere "LG XBOOM" önerisi

LG Electronics (LG), öğrencilerin yarıyıl tatilini keyifli hale getirmek için profesyonel ses kalitesini evlere taşıyan LG XBOOM ve taşınabilir bluetooth hoparlör serisi LG XBOOM Go'yu öneriyor.

LG açıklamasına göre, kullanıcıların Meridian teknolojisi destekli ses kalitesini gittikleri her yere taşımasını sağlayan LG XBOOM Go PL serisinde PL7, PL5 ve dört farklı renk seçeneği ile PL2 bluetooth hoparlör bulunuyor.

Öğrenciler, yuvarlak hatlı dizaynı ile dengeli ses sunan LG XBOOM Go PL serisi bluetooth hoparlörlerle bulundukları her ortamda müziğin coşkusunu yaşayabiliyor. Woofer ışıklandırmaları ve kauçuk kaplaması, Sound Boost özelliği, pasif radyatörlerle sunduğu ses gücü, tek şarjla sağlanan 24 saate varan pil ömrü ile duşta, plajda, yağmur altında kesintisiz olarak kullanabilmesi LG XBOOM Go hoparlörlerin özellikleri arasında yer alıyor.

Ses teknolojisi geliştiren İngiliz Meridian Audio'nun teknolojisi ile profesyonel ses kalitesinde müziği hissetmeyi mümkün kılan LG XBOOM ON serisi ise ON5, ON7 ve ON9 modelleriyle sunuluyor. Dual Woofer, Super Bass Boost ve diğer özellikleriyle müziksever öğrencilere sunuluyor. LG XBOOM ON serisinin, ritme göre rengi değişiyor ve ışık şeritleri yayıyor.

Akıllı telefondan kontrol edilebilen DJ Pad ile kontrol edilebiliyor. Parçadaki vokalleri kısmak için kullanılan ses kesici ve müziği kullanıcının sesine göre ayarlayan anahtar değiştiriciyle karaoke yapma imkanı sunan LG XBOOM ON serisinde, bluetooth bağlantısının yanı sıra, 2 USB bağlantı noktası, gitar ve CD'yi de kapsayan farklı giriş seçenekleri bulunuyor.