Son Dakika Haberleri: LG'den online dans yarışması
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LG'den online dans yarışması

2 saat önce

Tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran LG, Facebook üzerinden başlattığı #TWINWashiledanset yarışmasıyla, katılımcılara hem eğlenme, hem de 7.999 TL değerinde hediye fırsatı sunuyor.

LG'den online dans yarışması, System.String[]

LG Electronics (LG) Türkiye, aynı anda iki farklı türde çamaşırın yıkanmasını sağlayarak kullanıcıların hayatlarına hız ve kolaylık katan TWINWash çamaşır makinesine özel bir yarışma başlattı. 14 Haziran – 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında devam edecek #TWINWashiledanset yarışması kapsamında, Facebook AR filtresi ile dans şovlarını sergileyen kullanıcılar LG TWINWash çamaşır makinesi kazanma imkanına sahip olacak.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin LG Türkiye'nin Facebook hesabına girerek #TWINWashiledanset gönderisi aracılığıyla AR Kamera TWINWash filtresine bağlanması gerekiyor. Böylelikle, yarışmacılar, AR filtreleri kullanarak LG TWINWash'a özel şarkı eşliğinde dans performanslarını sergileyip kendi videolarını oluşturabilecekler. Daha sonra, kullanıcıların oluşturdukları videoyu #TWINWashChallenge etiketiyle yarışma gönderisinin altında paylaşmaları ve yorum yazmaları yeterli.

#TWINWash ile dans et yarışmasına bir başka katılım şekli ise, katılımcıların yüzlerini dans eden 2D karaktere monte ederek video oluşturmalarıyla gerçekleşiyor. Bu yöntemle kullanıcılar yine Facebook AR kamera filtresi kullanarak eğlenceli dans videoları oluşturabiliyorlar.

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:01 Kaynak: Bültenler
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