LG'den "organizasyon değişikliği"

LG Electronics (LG), 2021'in zorlayıcı olabilecek koşullarını olumlu bir havaya dönüştürmek amacıyla planladığı bir dizi organizasyonel değişikliği duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, LG'nin dijital dönüşüm stratejisi aracılığıyla müşteri değerini artıracak yenilikleri teşvik etme, çok fonksiyonlu Kalite Yönetim Merkezi oluşturma, Kuzey Amerika İnovasyon Merkezi kurma, her şirketin Ar-Ge işlevini destekleme ve yeni ortaya çıkan Robot İş Bölümü'ne İş Çözümleri Şirketi'nde yeni bir alan açma gibi girişimler şirketin yeni yıl ve sonrası planladığı değişikliklerden bazıları olarak öne çıkıyor.

2016 yılının sonunda görevi üstlenen Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi'nin Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dan Song'un emekli olması ilk dikkate değer değişiklik olacak.

LG Electronics'in 37 yıllık emektarının liderliğinde, LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi, tarihindeki en yüksek satış rakamlarını kaydetti. Bu rakamlar, LG'nin pandeminin yarattığı olumsuz etkiye rağmen sağladığı güçlü performansın temel nedenlerinden biri oldu. LG'nin en büyük şirketinin dizginlerini devralmak için, 32 yıllık LG çalışanı ve 2016 yılından bu yana Ev ve Yaşam Aletleri Bölümü'nün başında bulunan Lyu Jae-cheol görevlendirildi.

LG, müşteri değeri, kalite kontrol, inovasyon, Ar-Ge ve robotlara odaklanmanın yanı sıra, rekabet gücünü artırmak, farklı ve yaratıcı düşünmeyi teşvik etmek ve gelecekteki belirsizliklere daha iyi hazırlanmak için daha fazla fırsat oluşturacak.

Yönetime ve çalışanlara büyüyen kategoriler için doğrudan sorumluluk vermek amacıyla, Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi'nin Ev ve Yaşam Aletleri Bölümü altında buzdolapları ve kurutucular için ayrı departmanlar kurulacak ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü'ne bağlı "Klima Sistemleri" birimi oluşturulacak. Diğer yeni girişimler arasında Ar-Ge unsurlarını gelecekteki ürün planlamasıyla birleştiren Yıkıcı Yenilikçi Teknolojiler Laboratuvarı ve Yıkıcı Yenilikçi Ürün Laboratuvarı bulunuyor.

Malzeme ve Cihazlar İleri Araştırma Merkezi altında, daha hızlı iş geliştirme için Mikro LED teknolojisini geliştirmeye odaklanacak Yeni Görüntü Laboratuvarı olacak. Ayrıca, nispeten hızlı bir şekilde ticarileştirilebilen başlangıç yöntemlerini kullanarak yaratıcı teknolojiler geliştirmek için iLab kurulacak. Yeni iş fırsatlarını keşfetmek ve teşvik etmek için Kuzey Amerika'da İnovasyon Merkezi açmanın yanı sıra, LG'nin Baş Strateji Ofisi yeni fikirleri benimsemek ve bunları iş fırsatlarına dönüştürmeye yardımcı olmak için yeni bir İş İnkübasyon Merkezi kuracak.

LG, değişen tüketici ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek için doğrudan CEO'ya rapor veren bir Müşteri Deneyimi (CX) Laboratuvarı açacak. CX Lab, İleri Tasarım laboratuvarının özelliklerini içerecek ve tasarımın tüketicilerin ürünlerle etkileşim biçimini incelemeye odaklanacak.

Tüm atamalar 1 Aralık 2020'den itibaren, yeni yapılanmalar ise 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.