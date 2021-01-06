LG'den şarj istasyonlu elektrik süpürgesi

LG Electronics (LG), ilk kez tamamen sanal olarak düzenlenen CES 2021'de, en yeni kablosuz dikey süpürgesi olan "LG CordZeroThinQ A9 Kompressor +"ı tanıtacak.

LG açıklamasına göre, geliştirilmiş yeni model, her tür zemin için temizlik sağlıyor. Ayrıca, çöp kutusunu otomatik olarak temizleyen ve kullanımdan sonra süpürgeyi yeniden şarj eden bir şarj istasyonu içeriyor.

Şarj istasyonu, tam otomatik toz giderme sistemi ile süpürgenin daha hijyenik şekilde boşaltılmasını sağlıyor. CordZeroThinQ A9 Kompressor + standa yerleştirildiğinde, çöp kutusunun içeriği otomatik olarak şarj istasyonunca emiliyor ve 2,5 litrelik bir torbada toplanıyor. İşlem tamamlandığında, elektrikli süpürge şarj istasyonuna takılıyken yeniden şarj olmaya devam ediyor.

Şarj istasyonu, CordZeroThinQ A9 Kompressor +, altı adet aksesuar ve nozul setini barındıracak şekilde tasarlanmış alan verimliliği sağlıyor. İkisi bir arada cihaz, aralık temizleme aleti ve evcil hayvan başlığı, temiz ve düzenli bir görünüm için çok işlevli standın içinde saklanabiliyor. Şarj istasyonunun ayarları, tam dokunmatik ekran aracılığıyla yönetilebiliyor. Üç LED göstergesi şarj işleminin durumunu, çöp tenekesi temizleme modunun etkinleştirilmesini ve toz torbasının değiştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Şarj istasyonu ayrıca çöp kovası temizleme modunu manuel olarak başlatmak için bir anahtar da içeriyor.

LG CordZeroThinQ A9 Kompressor +, değiştirilebilir "nozulları" ile sadece saniyeler içinde süpürme işleminden paspasa ve tekrar süpürme işlemine geçiş yapabiliyor. Power Carpet Nozzle, güçlü emiş özelliğini kullanarak halılardaki ve sert zeminlerdeki tozu alırken, Power Drive Mop eki paspaslama yaparak lekesiz temizlik sağlıyor. Tek dokunuşla sağlanan kontrol, iki hızlı değiştirilen pil paketi ve çıkarılabilir yıkanabilir filtreler, LG'nin çift işlevli temizleyicisinin hijyenini ve etkinliğini artırıyor. Orijinal CordZeroThinQ A9 serisinin sahipleri, ayrı olarak satılan Power Mop yükseltme kiti ile ikisi bir arada kullanım sağlayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, "CordZeroThinQ A9 Kompressor + ve çığır açan CleanTower, temizliği ve rahatlığı yeni zirvelere taşıyor. Bu etkileyici temizlik çözümü, LG'nin evi daha hijyenik hale getirerek tüketicileri ve ailelerini koruma misyonunun bir parçası." ifadelerini kullandı.

CordZeroThinQ A9 Kompressor + ve yeni CleanTower, 11 Ocak'ta LG'nin CES 2021 sanal fuar standında global olarak tanıtılacak. CordZeroThinQ A9 Kompressor + ve yeni CleanTower modellerinin Türkiye'de satışa çıkacağı tarih henüz netlik kazanmadı.