LG'den toplumda yapay zeka algısı - Son Dakika

LG'den toplumda yapay zeka algısı

12.05.2021 12:11
LG'den toplumda yapay zeka algısı, System.String[]

LG tarafından hazırlanan, yapay zeka (AI) deneyimini konu alan 6 bölümlük yazının ilkinde, yapay zekanın geleceğini şekillendirecek algıya yakından bakılıyor.

LG tarafından hazırlanan, yapay zeka (AI) deneyimini konu alan 6 bölümlük yazının ilkinde, yapay zekanın geleceğini şekillendirecek algıya yakından bakılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AB'nin, kendi sınırları içerisinde, yapay zeka kullanımını katı bir şekilde düzenlemeye yönelik son önerileri, büyük olasılıkla yapay zeka gelişimi üzerinde önemli sonuçlar doğuracak.

Yönergeler, yapay zekanın potansiyeli nedeniyle risk altında olabilecek insan ve toplumsal haklarını ele almak için tasarlandı. Ulusların ve insanların doğru kararları vermesi için yapay zekanın ne olduğu ve ne olması gerektiği konusunda halka açık bir söylem olması önem taşıyor.

Geçen yıl LG ve Element AI arasında ortaklaşa geliştirilen "AIX Exchange: The Future of AI and Human Experience (Yapay Zeka Deneyimi: Yapay Zekanın Geleceği ve İnsan Deneyimi)" raporu, kamu algısı, etik, şeffaflık, kullanıcı deneyimi gibi 6 temel tema üzerinden yapay zeka deneyiminin (AIX) zorluklarını ele alıyor.

İnsanların bir konu hakkında düşünme ve hissetme şekli olan toplum algısı, tüketicilerin benimsemeyi seçtikleri yapay zeka ürün ve hizmetlerinin türünde önemli bir rol oynuyor. Bu da yapay zekanın gelişimini ve ilerlemesini etkiliyor.

Açıklamada, halkın yapay zeka konusundaki fikrini ve farkındalığını büyük ölçüde etkileyen 5 alana (haberler ve pop kültür, dil, pazarlama, tasarım ve eğitim) ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

"Haber odaklı medyada yapay zekanın hayatları nasıl iyileştirdiğine dair birçok hikaye olmasına rağmen teknolojiyi 'işleri ve geleceği çalan kötü adam' olarak betimleyenler de var. Teknolojiyi geliştirmeye dahil olanlar, bunun tüketici güveni üzerindeki etkisinin yanı sıra yapay zeka ile iletişim kurarken gerçeği kurgudan ayırmanın ne kadar önemli olduğunun son derece farkındadır.

'Öğrenme' kelimesi, bir kişiyi 'öğrenen' bir makinenin yapmaya programlandığından çok daha fazlasını yapabileceğine inandırarak korku ve güvensizlik yaratabilir. Yapay zeka, birçok kişi için bu kadar belirsiz ve şekilsiz bir kavram olduğundan yapay zeka sektöründeki şirketlerin, yanlış anlaşılmalara yer bırakmadan ürünlerini ve hizmetlerini tanımlarken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Kelimeleri akıllıca seçmek, yapay zeka vaatlerini daha iyi yerine getirmeye yardımcı olacaktır.

Aşırı umut verici pazarlama balonu hayal kırıklığına yol açabiliyor ve kamuoyunun algısını olumsuz etkileyerek yapay zeka kışı olarak bilinen bir olguyu körükleyebiliyor. Teknoloji insanların umduğu kadar hızlı ilerlemediğinden ve henüz Hollywood filmlerinin yapay zekasına benzemediğinden, şirketler bu alanda neler yapabileceklerini abartmaktan kaçınmalı.

Kullanıcıların yapay zeka ile etkileşimde bulunurken sahip oldukları deneyim, halkın algısını belirlemede bir başka kritik unsur olarak karşımıza çıkıyor. İyi ve kötü kişisel yapay zeka deneyim hikayeleri her gün sosyal medyada paylaşılıyor, insanların olumlu veya olumsuz algılarını pekiştiriyor ve henüz herhangi bir yapay zeka tabanlı çözümü kullanmamış olanların fikirlerini etkiliyor. Yapay zeka ile daha iyi deneyimler sağlamak için yapay zeka tasarımına insan merkezli bir yaklaşımın benimsenmesi kritik önem taşıyor. Tüketicilerin neye ihtiyaç duyduklarının ve isteklerinin kapsamlı bir incelemesinin yanı sıra bir ürünün değerini azaltan zayıf noktalarının keşfi, günlük yaşamda daha fazla pratik değer sağlayan yeteneklerin geliştirilmesi için çok önem taşıyor.

Toplum, yapay zeka hakkında ne kadar eğitilirse teknolojinin getirebileceği faydalara o kadar hızlı adapte olacak ve bu faydaları takdir edecek. Tersine, daha fazla eğitim, halkın yapay zekanın ne olmadığını anlamasına, makinelerin insanların yerini almayacağını anlamasına yardımcı olacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Georgia Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Dekanı Charles Lee Isbell, "Teknoloji okuryazarlığı, sadece inşa ettikleri şeyin etkisi hakkında düşünmelerine yardımcı olacak sistemleri oluşturan kişiler için önemli değil. Bu sistemleri inşa etmeyecek ancak bu sistemlerden etkilenecek insanlara öğretmemiz en az onun kadar önemli, belki de daha önemli..." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, Yapay Zeka, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG'den toplumda yapay zeka algısı - Son Dakika Ekonomi


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