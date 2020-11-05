LG'den üçüncü çeyrekte rekor ciro ve faaliyet karı - Son Dakika

LG'den üçüncü çeyrekte rekor ciro ve faaliyet karı

05.11.2020 11:07
LG'den üçüncü çeyrekte rekor ciro ve faaliyet karı, System.String[]

LG Electronics Inc.'in (LG) açıkladığı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre, konsolide gelir 14,24 milyar dolar, faaliyet karı da 807,13 milyon dolar oldu.

LG Electronics Inc.'in (LG) açıkladığı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre, konsolide gelir 14,24 milyar dolar, faaliyet karı da 807,13 milyon dolar oldu.

LG, 2020'nin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, beyaz eşya ve tüketici elektroniğindeki büyüme, üçüncü çeyrekte rekor ciro ve faaliyet karı elde edilmesini sağladı.

LG'nin açıkladığı üçüncü çeyrek finansal sonuçlara göre, konsolide gelir 14,24 milyar dolar, faaliyet karı da 807,13 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu rakamlar, LG Electronics'in, 62 yıllık tarihindeki en yüksek üçüncü çeyrek satışını ve karını elde ettiğini gösteriyor.

Beyaz eşya ve ev eğlence sistemlerindeki yüksek büyüme sonucu geçen yılın aynı dönemine göre tüm satışlarda yüzde 7,8 ve işletme gelirinde de yüzde 22,7'lik artış kaydedildi.

LG şirketlerinin üçüncü çeyrek performansı

LG Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri Şirketi, 2019'un üçüncü çeyreğine göre yüzde 15,5 artışla 5,18 milyar dolarlık ciro ile şirketin bir çeyrekte gerçekleşen en yüksek satışını elde etti. Bu artışın ardında çamaşır makineleri ve Stylers gibi buhar kapasitesine sahip beyaz eşyaya olan yüksek talep yatıyor. Şirket ayrıca, işletme karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,6 artırarak 565,2 milyon dolar olarak gerçekleştirdi. Arka arkaya 3 defa çift haneli oranlar elde eden şirketin bu çeyrekteki kar oranı da yüzde 10,9 oldu. Dördüncü çeyrekte de bu ivmeyi devam ettirmeyi bekleyen LG Electronics, bunun için de maliyetleri daha uygun hale getirerek karlılığı artırmayı hedefliyor.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi'nin üçüncü çeyrekte elde ettiği ve 2019'un aynı dönemine göre yüzde 14,3 artış göstererek ulaştığı 3,09 milyar dolarlık satışın ana nedeni Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarının OLED ve dev ekran televizyonlar gibi üst sınıf ürünlere yönelik artan talepleri oldu. İşletme geliri, yüksek LCD panel fiyatlarına rağmen gerçekleştirilen stratejik pazar yatırımları sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artarak 274,88 milyon dolara ulaştı. Şirket, bu başarısını üst sınıf televizyonların ve çevrim içi satışların oranını artırarak devam ettirmeyi amaçlıyor.

LG Mobil İletişim Şirketi, geçen yılın aynı dönemi ile yaklaşık olarak aynı şekilde, 1,28 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 16,5'lik artış oldu. Üçüncü çeyrek işletme kaybı, üretimde artan verimlilik, artan ODM'den (orijinal tasarım imalatı) kaynaklı maliyet tasarrufları ve geniş kitlelere yönelik modellere olan yüksek talep nedeniyle bir yıl öncesine göre 124,9 milyon dolar azaldı. Şirket, Kuzey Amerika ve Latin Amerika'daki geniş kitlelere yönelik ürünlerini güçlendirmeye ve operasyonel verimliliğini artırmaya devam etmeyi planlıyor.

LG Otomotiv Malzemeleri Şirketi, 2019'un üçüncü çeyreğine göre cirosunu yüzde 23,5 artırarak 1,39 milyar dolar olarak gerçekleştirdi. 55,7 milyon dolar tutarındaki işletme zararı, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki başlıca OEM'lerin (otomobil üreticileri) üretime yeniden başlaması ve maliyet yönetimi çabalarının sonuçlarının alınmasıyla önceki çeyrekle karşılaştırıldığında düşüş kaydetti.

LG Profesyonel Ürünler Şirketi'nin gerçekleştirdiği 1,25 milyar dolarlık satış, bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,4 artış ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 düşüş olduğunu gösterdi. İşletme karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,1 ve önceki çeyreğe göre yüzde 22 düşerek 64,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şirket, yılın son çeyreğinde işletmeler arası (B-2-B) performansını geliştirmek için daha agresif bir şekilde yüz yüze olmayan satış fırsatlarını değerlendirmeyi, ürünlerinin rekabet gücünü artırmayı ve çevrim içi pazarlama faaliyetlerini güçlendirmeyi planlıyor.

Beyaz Eşya ve Elektirikli Ev Aletleri, Kuzey Amerika, Avrupa, söz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG'den üçüncü çeyrekte rekor ciro ve faaliyet karı - Son Dakika Ekonomi


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