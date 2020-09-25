LG'den uzaktan eğitime destek için TV bağışı

LG, maddi imkansızlık nedeniyle uzaktan eğitime katılamayan 100 öğrenciye, LG TV hediye ediyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle tüm Türkiye'yi kapsayan bir tarama ile belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlanan TV'ler, öğrencilerin evlerine teslim edilerek eğitimden geri kalmamaları sağlanacak.