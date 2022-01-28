Üye Girişi
LG'den yeni LG XBOOM 360 hoparlörü - Son Dakika

LG'den yeni LG XBOOM 360 hoparlörü

28.01.2022 15:50
LG'den yeni LG XBOOM 360 hoparlörü

LG'nin yeni kablosuz hoparlörü XBOOM 360, ses kalitesi ve tasarımı ile hem iç mekan hem de dış mekan kullanımı için seçenek oluşturuyor.

LG'nin yeni kablosuz hoparlörü XBOOM 360, ses kalitesi ve tasarımı ile hem iç mekan hem de dış mekan kullanımı için seçenek oluşturuyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG XBOOM 360, konumdan bağımsız olarak her yerden eşit gelen 360 derece çok yönlü ses kalitesi, ses gücünü artıran, yeni ve birinci sınıf malzemeden yapılmış hoparlör üniteleri, kullanıcıların modunu yansıtan aydınlatma seçenekleri, iç mekanla uyumlu tasarımı, 10 saatlik çalışma süresi ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir kağıt ambalajıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

LG Electronics'in (LG) yeni LG XBOOM 360 hoparlörü (model RP4), kullanıcıların ses deneyimini değiştiren bir ses mühendisliği ürünü olarak sunuluyor. Konik-silindirik bir tasarımıyla, nerede durursa dursun, LG'nin konik gövde şekliyle birleşen ses teknolojisi sayesinde tüm yaşam alanını doğal, kaliteli ve çok yönlü sesle dolduruyor.

Hoparlörün bu formu, sesin etkileyici güç ve netlikle her yöne yayılmasını sağlıyor. Küçük sosyal toplantılara odaklanan günümüz yaşam tarzı için ideal olan bu şık hoparlör, bordo renk seçeneği ile Türkiye'de satışta sunuldu.

Optimal reflektör teknolojisi

LG XBOOM 360'ın çekici konik silindirik şekli sadece göze hoş gözükmekle birlikte aynı zamanda hoparlörün distorsiyonsuz reflektör yapısına uyum sağlama işlevini de yerine getiriyor. Birden fazla sürücüye sahip standart hoparlörler, sesi sınırlı bir alan içinde dağıtırken, bu parametrelerin dışında kalan ses, eşit olmayan basınç nedeniyle bozulabiliyor. Bu da sesi tam olarak alabilmek için dinleyicinin bir noktada durması gerektiği anlamına geliyor.

LG'nin bu sorunları gidermek için uyguladığı yeni patentli optimal reflektör yapısı teknolojisi, sesin alan içinde her yöne daha uzağa dağılmasını sağlıyor. Bu özellikle kullanıcıların artık müzik dinlemek için doğru noktayı bulmaya çalışmasına gerek kalmıyor. XBOOM 360, sağladığı gerçek 360 derece ses ile ister içeride ister dışarıda olsun, dinleyicileri zengin, ayrıntılı sesle sararak her müzik türüne üç boyutlu bir canlılık duygusu getiriyor.

XBOOM 360'ın birinci sınıf ses ünitelerine sahip dış yüzeyinin altında, titanyumdan yapılmış tweeter doğru tonda tizler yayarken cam elyaftan yapılmış woofer ise yoğun ve dinamik baslar oluşturarak yüksek ses kalitesi sunuyor. Tweeter'ın titanyum diyaframı, yüksek frekans aralığında üstün performans ve doğru çoğaltma için doğrusal bir frekans oluşturuyor. Ayrıca, hoparlörün dayanıklı cam elyaf woofer'ı, net, doğal bir orta aralık tepkisi ile dinamik bas üretiyor. LG XBOOM 360, güçlü sürücüleri ve güçlü 120 W çıkış kombinasyonu sayesinde, herhangi bir odayı veya alanı elverişli bir müzik dinleme alanına dönüştürüyor.

Kullanıcıların modlarını yansıtıyor

Açıklamaya göre, LG'nin yeni kablosuz hoparlörü, kullanıcıların modları yansıtmak için tasarlanan aydınlatma özelliğine de sahip bulunuyor. LG XBOOM 360, üç farklı ön ayarlı (ortam, doğa ve parti) 360 derecelik ortam aydınlatmasının yanı sıra XBOOM uygulamayla birlikte kullanıldığında bir dizi özelleştirilebilir aydınlatma seçeneği ve ses efekti sayesinde her durum için doğru atmosferi yaratabiliyor. Uygulamada, çok sayıda parçanın karıştırılmasına ve ses efektlerine izin veren DJ Effect özelliği de bulunuyor.

Hoparlör, tek bir şarjla 10 saat dinleme keyfi sunarken, kolayca taşınabilmesi için yerleşik bir metal kola ve her ortama anında sıcaklık ve stil getiren şık bir görünüme sahip. Dayanıklı bir kumaş kaplamaya ve burgonya bordosu renge sahip.

XBOOM 360, LG'nin çevre üzerindeki etkisini azaltma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Kısmen geri dönüştürülmüş plastikten ve diğer tüketim sonrası malzemelerden üretilen eko-bilinçli speaker, İsviçre'deki SGS Société Générale de Surveillance SA'dan Eko-Ürün sertifikası, Underwriters Laboratories'den Çevresel İddia Doğrulaması ve Control Union sertifikalarından Küresel Geri Dönüştürülmüş Standart onayı aldı.

YORUMLAR
500

Türkiye, Müzik, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji LG'den yeni LG XBOOM 360 hoparlörü - Son Dakika


İşte eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren infaz timi! İşte eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren infaz timi!         
15:44
Kangal köpeklerinin bir başka meziyeti! Eksi 40 derecede bile yaşayabiliyorlar Kangal köpeklerinin bir başka meziyeti! Eksi 40 derecede bile yaşayabiliyorlar         
15:43
Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesini gördü! Enerji fiyatlarındaki artış tetikliyor Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesini gördü! Enerji fiyatlarındaki artış tetikliyor         
15:40
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Aziz yeni bölümde neler olacak? Babasıyla ilgili gerçekleri öğrenebilecek mi? Aziz yeni bölümde neler olacak? Babasıyla ilgili gerçekleri öğrenebilecek mi?         
15:11
Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı         
14:55
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar! Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!         
14:35
Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Rüya planlarında başarılı olabilecek mi? Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Rüya planlarında başarılı olabilecek mi?         
13:56
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Yaşlı adamdan ayrı yaşadığı 50 yıllık eşine nafaka davası: Emekli aylığı var, keyifli bir yaşam sürüyor Yaşlı adamdan ayrı yaşadığı 50 yıllık eşine nafaka davası: Emekli aylığı var, keyifli bir yaşam sürüyor         
11:49
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04

Son Dakika Haberleri
15:43 İşte eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren infaz timi!
15:39 Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesini gördü! Enerji fiyatlarındaki artış tetikliyor
15:39 Eski belediye başkanı evinde kölelik sistemi kurmuş! İşleri biten işçileri hücreye kapatıyormuş!
15:37 Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı
15:36 Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!
15:30 Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü
15:29 Bu pazar seçim olsa: AK Parti toparladı ama MHP'nin durumu pek parlak değil
15:25 Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı
15:25 Film gibi olay! 20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış
15:11 Aziz yeni bölümde neler olacak? Babasıyla ilgili gerçekleri öğrenebilecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 16:01:28. #1.12#
SON DAKİKA: LG'den yeni LG XBOOM 360 hoparlörü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement