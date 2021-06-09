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LG DualCool klimalarla hızlı soğutma ve konfor bir arada - Son Dakika

LG DualCool klimalarla hızlı soğutma ve konfor bir arada

09.06.2021 10:25
LG DualCool klimalarla hızlı soğutma ve konfor bir arada, System.String[]

LG'nin 2021 Klima serisinde yer alan yeni DualCool Klimalar, daha hızlı soğutması, enerji tasarrufu sağlaması, gürültüsüz çalışması, otomatik temizleme özelliği olması, çevre dostu olarak bilinen R32 soğutucu gaz kullanması ve kolay kurulumu ile serin bir yaz geçirmek isteyenlerin ilk...

LG'nin 2021 Klima serisinde yer alan yeni DualCool Klimalar, daha hızlı soğutması, enerji tasarrufu sağlaması, gürültüsüz çalışması, otomatik temizleme özelliği olması, çevre dostu olarak bilinen R32 soğutucu gaz kullanması ve kolay kurulumu ile serin bir yaz geçirmek isteyenlerin ilk tercihi oluyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin klima tercihinde en çok etkili olan özelliklerden hızlı soğutma, enerji tasarrufu sağlama ve gürültüsüz çalışma özellikleri LG'nin 2021 Klima serisinde yer alan DualCool Klimalarda birleşti. Üstelik DualCool Klimalar otomatik temizleme özelliği, çevre dostu olması, hızlı ve kolay kurulumuyla da ekstra avantaj sağlıyor. İdeal bir iç mekan havası yaratan LG DualCool Klimalar, kullanıcılara serin, ferah ve temiz hava sunuyor.

LG DUAL Inverter Compressor ile daha hızlı ve konforlu soğutma sunan LG DualCool Klimalar, LG inverter olmayan klimalardan yüzde 40'a kadar daha hızlı soğutuyor. Bu da yaz sıcaklarında tüketicilere hızlı bir konfor sağlıyor. Daha hızlı ve verimli soğutma sağlayan LG DualCool klimalar, enerji tüketimini, dolayısıyla elektrik faturalarını da düşürüyor. LG DualCool klimalar, inverter olmayan bir klimaya göre yüzde 70'e varan oranda enerji tasarrufu sağlıyor.

Sessiz çalışmasıyla tanınan LG DualCool Klimalar, içerisindeki nemi otomatik olarak kurutuyor ve klimanın her zaman temiz kalmasını sağlıyor. Üstelik LG DualCool Klimalar, ön filtre sistemiyle havada bulunan büyük toz parçacılarını da hapsederek temiz hava sağlıyor.

R32 soğutucunun geliştirilmiş enerji verimliliği ile çevre kirliliğini önlemeye yardımcı olan LG DualCool Klimalar, konfor uyku işlevi etkinleştirildiğinde en rahat uyku ortamını sunuyor. Enerji tüketiminin ihtiyaca göre 4 farklı seviyede kontrol edilmesine olanak tanıyan serinin kurulumu da daha az zaman ve çabayla yapıldığından, kullanıcılar hızlı bir şekilde serin ve konforlu ortamlarına kavuşabiliyorlar.

-Her tarza ve ihtiyaca göre klima

LG'nin 2021 klima serisinde, tasarımı ile dikkati çeken LG Yeni Sirius ve aynalı paneli ile ortamlara şıklık katan LG Yeni Artcool da bulunuyor. Yeni Sirius ve LG Yeni Artcool Klimalar, 4 aşamalı filtre sistemiyle her zamankinden daha temiz ve ferah hava sunarken, otomatik temizleme özellikleriyle de havadaki bakteri ve küfleri yakalayabiliyorlar.

Klimaların UVNano özelliği fanı daha temiz ve hijyenik hava sağlıyor. Iyonizer özelliği ise, zararlı partikülleri yüksek oranda filtreliyor ve kokuları da gideriyor.

Tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış iklimlendirme çözümleri sunan LG'nin İklimlendirme Çözümleri altında LG Klimalar ve Isı Pompasının yanı sıra, tavan vantilatörü CeilingFan ve hava temizleme cihazı LG PuriCare de bulunuyor.

Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG DualCool klimalarla hızlı soğutma ve konfor bir arada - Son Dakika Ekonomi


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