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LG, Dünya Çevre Günü'nde daha az plastiğe dikkati çekiyor - Son Dakika

LG, Dünya Çevre Günü'nde daha az plastiğe dikkati çekiyor

05.06.2021 11:15
LG, Dünya Çevre Günü'nde daha az plastiğe dikkati çekiyor, System.String[]

LG, 2021 serisi ürünlerinde daha az plastik kullanarak çevreye katkı sunmayı sürdürüyor.

LG, 2021 serisi ürünlerinde daha az plastik kullanarak çevreye katkı sunmayı sürdürüyor.

LG'den 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, plastik, el yapımı olmayan hemen hemen her üründe bulunan modern yaşamın ayrılmaz bir parçası oldu.

Plastikle ilgili sorun, kullanışlılığını yitirdiğinde, artan küresel plastik kirliliği sorununa katkıda bulunması olarak görülüyor. Yalnızca 2019'da 130 milyon metrik tondan fazla tek kullanımlık plastik kullanım dışı kaldı ve bunların çoğu çöplüklere atıldı, yakıldı veya dünyanın su kaynaklarına atıldı.

Özellikle fosil yakıt bazlı kimyasallardan üretilen plastikler, yaşam döngüleri boyunca zararlı toksinler salarak çevreye zarar veriyor ve aynı zamanda önemli sağlık riskleri yaratabiliyor. Üretim, tüketim ve atık yönetiminde önemli değişiklikler olmazsa, her yıl sadece dünya okyanuslarına giren plastik malzeme miktarı 2040 yılına kadar yaklaşık 30 milyon metric tona yükselecek. Sistem genelinde, plastikle olan ilişkimizi değiştirecek düzenlemeleri yapmanın zamanı çoktan geldi. Ancak bunun olması için hükümetlerin, şirketlerin ve tüketicilerin üzerlerine düşeni yapması gerekecek.

Açıklamaya göre, LG'nin 2021 için pazara sunduğu 18 OLED TV modeli, arkadan aydınlatmasız yapıları sayesinde geleneksel LCD TV'lerden daha az bileşene ihtiyaç duyuyor, bu da üretim sürecinde daha az plastik kullanımı anlamına geliyor. LG'nin 65 inç modeli 65G1 OLED TV, aynı boyuttaki LCD TV'de (model 65UP75) kullanılan plastiğin yalnızca yüzde 30'unu kullanıyor. Daha fazla OLED içeren ürün yelpazesi ile LG, bu yıl plastik kullanımını yaklaşık 10 bin ton azaltmayı bekliyor.

LG, 2021 OLED TV modellerinin dış kasalarında metal gibi geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımını da artırıyor. LCD'den farklı olarak, OLED paneller kadmiyum ve indiyum gibi zararlı malzemeler içermiyor ve bu da OLED'i çevreye duyarlı tüketiciler için doğal bir seçim haline getiriyor. LG OLED TV'ler, yaşam döngülerinin sonunda bile, üretimi daha karmaşık ve kaynak yoğun olan LCD TV'lere kıyasla mükemmel kaynak verimliliği ve yüksek geri dönüşüm oranı sunuyor. Ayrıca LG, yalnızca bu yıl 750 tona kadar geri dönüştürülmüş plastik kullanarak 2021 model LCD TV'lerin belirli modellerinde, QNED Mini LED gibi geri dönüştürülmüş plastik kullanımını artırmayı planlıyor.

Geri dönüştürülmüş malzemelerin artan kullanımı, LG'nin 2021 soundbarlarını da kapsıyor. Tüm 2021 soundbar modellerinin dış kasaları, çekici tasarımıyla dayanıklı geri dönüştürülmüş plastikten üretiliyor. LG, yıl sonuna kadar, yaklaşık 300 ton plastik atığı LG soundbarlarında yeniden kullanmayı hedefliyor. Ayrıca, bazı soundbarlarda geri dönüştürülmüş pet şişelerden yapılan Global Recycled Standard sertifikalı polyester jarse kumaş kullanılıyor. Bu da, yalnızca bu yıl 1,5 milyon adet yarım litrelik pet şişenin dönüştürülmesini sağlayacak. Ayrıca LG, geri dönüştürülmüş, kalıplanmış kağıt hamuru kullanarak ve EPS (polistiren) köpük ve plastik kullanımını önemli ölçüde azaltarak tüm soundbar serisi için daha temiz ve daha yeşil bir ambalaj kullanıyor.

Açıklamaya göre, LG, L harfi şeklinde soundbar kutuları tasarlayarak nakliye sırasında daha küçük bir ayak izi oluşturmayı, yakıttan tasarruf etmeyi ve emisyonları azaltmayı başardı. Başarılı paketleme, tipik bir teslimat kamyonunun yüzde 58 daha fazla kutu taşımasını sağlıyor. L şekli, kutular arasındaki boş alanı azalttığı için daha az dolgu maddesi gerektiriyor, bu da tüketicilerin çöp kutularında daha az çöp anlamına geliyor. LG'nin OLED TV ve soundbar'ı, SGS Societe Generale de Surveillance SA of Switzerland'dan SGS Eco-Product onayı alan ilk OLED TV ve ses ürünleri olma unvanına sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Dünya Çevre Günü, Plastik, Haziran, Fosil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LG, Dünya Çevre Günü'nde daha az plastiğe dikkati çekiyor - Son Dakika


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