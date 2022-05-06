LG Electronics "2022 Energy Star Ortağı" seçildi - Son Dakika
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LG Electronics "2022 Energy Star Ortağı" seçildi

06.05.2022 10:48
LG Electronics "2022 Energy Star Ortağı" seçildi

LG Electronics, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından 2022 Energy Star Yılın Sürdürülen Mükemmellik Ortağı seçildi.

LG Electronics, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından 2022 Energy Star Yılın Sürdürülen Mükemmellik Ortağı seçildi.

LG'den yapılan açıklamaya göre, ABD Çevre Koruma Ajansı, LG'nin çevresel sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini onurlandırdı. LG Electronics, ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından 2022 Energy Star Yılın Sürdürülen Mükemmellik Ortağı seçildi.

LG'nin 2012'den bu yana 9 kez layık görüldüğü bu prestijli ödül, şirketin Energy Star sertifikalı ürünler yoluyla çevreyi korumaya yönelik örnek teşkil eden aksiyonlarının göstergesi olarak kabul ediliyor.

Söz konusu ödüle ek olarak LG, 43 buzdolabı ve dondurucu modeli ile EPA Energy Star Gelişen Teknoloji Ödülü'nü aldı. LG'nin ödül alan ürünleri, gelişmiş uyarlanabilir kompresörlere sahip olmasının yanı sıra, çok düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip bir soğutucu olan R-600a'yı kullanıyor. Bu buzdolapları uyarlanabilir moddayken, kompresörün sabit hız modunda olduğu duruma kıyasla, minimum standarttan en az yüzde 25 daha iyi performans gösteriyor.

Ödüllü ürünler ayrıca, düşük GWP'li (15'in altında) soğutucu ve köpük içeriyor. LG'nin buzdolabı serilerinde bulunan Inverter Linear Compressor, LG'nin geleneksel modellerine kıyasla yiyecekleri daha uzun süre taze tutuyor ve daha gürültüsüz çalışıyor.

Energy Star programı, her yıl üstün enerji başarılarıyla çevrenin korunmasına olağanüstü katkılarda bulunan şirketleri ödüllendiriyor. Energy Star ödül sahipleri, enerji verimli ürünlerin, evlerin, binaların, hizmetlerin ve stratejilerin üretimi, satışı ve benimsenmesinde sektörlerine öncülük ediyor. Bu çabalar, iklim kriziyle mücadele ve halk sağlığını korumak için önem taşıyor.

LG, Sıfır Negatif Çevresel Etki girişimi kapsamında, çevre üzerinde olumlu bir etki yaratan daha fazla üretim tesisi kurmayı planlıyor. LG, şirketin karbon nötrlüğü ve döngüsel ekonomi konusundaki geniş hedeflerine ulaşmasını sağlamak için 2030 yılına kadar üretim sürecine 600 bin tona kadar geri dönüştürülmüş plastik ekleyerek petrokimya bazlı plastik kullanımını azaltma ve elektronik atıkların geri kazanımını neredeyse ikiye katlayarak 8 milyon tona çıkartma niyetini açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPA Yöneticisi Michael Regan, "LG, temiz bir enerji ekonomisini desteklemek için harekete geçmenin sadece çevre için değil, aynı zamanda iş dünyası ve müşteriler için de iyi olabileceğini bir kez daha gösteriyor. İklim kriziyle mücadele için hepimizin birlikte çalışmasının gerekeceğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LG Electronics '2022 Energy Star Ortağı' seçildi - Son Dakika


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