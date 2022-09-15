5G'den 50 kat daha hızlı: 6G teknolojisinde yeni rekor kırıldı

5G teknolojisi henüz tam anlamıyla hayatımıza girmeden 6G hazırlıkları başladı. LG Electronics ve Fraunhofer Heinrich Hertz Enstitüsü'ndeki (HHI) mühendisler, 6G teknolojisi ile menzil rekoru kırdı.

5G ve öncesinde geliştirilen teknolojiler, 100GHz altındaki frekanslar ile iletişim sağlıyor. Henüz geliştirme aşamasında olan 6G teknolojisiyse terahertz (THz) spektrumuyla hizmet verecek. 6G teknolojisi, 5G'den yaklaşık 50 kat daha hızlı veri aktarma imkanı sunacak. Bununla birlikte 6G, 5G teknolojisinin yalnızca yüzde 10'u kadar gecikme süresine sahip olacak.

LG, 6G teknolojisiyle menzil rekoru kırdı

Veri iletim mesafesini 3 katına çıkarmayı başaran mühendisler, kapsama alanıyla ilgili yeni bir dönüm noktasına ulaştı. 155GHz ile 175GHz arasındaki frekanslarda test işlemi gerçekleştiren araştırmacılar, açık havada verileri 320m üzerinden iletti.

6G teknolojisinin en büyük dezavantajının kısa menzile sahip olması göz önünde bulundurulduğunda, bu gelişmenin önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkün. Araştırmacılar, sinyal gücünüa artırmak için her iki uçta da amplifikatör kullandıklarını açıkladı.

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Verici yükseltici, 15 dBm'den 20 dBm'ye yükseltildi. Alıcıda sinyal gürültüsünü azaltan ve daha net sinyal alımını sağlayan yeni bir amplifikatör kullanıldı.

Bu rekorun teknik bir dönüm noktası olduğunu belirten yetkililer, kentsel alanlardaki 6G baz istasyonlarının 250m aralıklar ile yerleştirilebileceğinin altını çizdi. LG'nin CTO'su ve Başkan Yardımcısı Dr. Kim Byoung-hoon, "En son gösterimimizin başarısıyla, hem iç hem de dış kentsel alanlarda saniyede 1 terabit (TB) 6G hızlarını gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştık." dedi.