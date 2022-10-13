Elektrikli otomobil pazarında rekabet kızışıyor! Honda'dan stratejik ortaklık - Son Dakika
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Elektrikli otomobil pazarında rekabet kızışıyor! Honda'dan stratejik ortaklık

13.10.2022 12:41
Elektrikli otomobil pazarında rekabet kızışıyor! Honda'dan stratejik ortaklık

LG Energy Solution ile işbirliği yapan Honda, ABD'de elektrikli otomobil bataryası üreteceklerini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde ilk elektrikli SUV modelini tanıtan Honda, çevre dostu otomobil modelleri için çalışmalarını hızlandırdı. LG Energy Solution ile işbirliği yapan Honda, elektrikli otomobil bataryası üretecek.

Daha fazla elektrikli otomobil üretmek isteyen Honda, Ohio'da yer alan üç fabrikasında değişiklik yapacağını duyurdu. Şirket, 700 milyon dolarlık elektrikli otomobil yatırımıyla birlikte ABD'de batarya üretimine de başlayacak.

Honda, LG Energy Solution ile elektrikli otomobil bataryası üretecek

Batarya üretimi için Ohio'yu tercih ettiklerini açıklayan şirketler, başlangıç için 3.5 milyar dolarlık yatırım yapacak. Toplam yatırımın ise 4.4 milyar doları bulacağını açıklayan Honda, yeni batarya teknolojileriyle otomobil tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Elektrikli otomobil pazarında rekabet kızışıyor! Honda'dan stratejik ortaklık

2022 yılının ikinci çeyreğinde açıklanan ortaklığın detayları netleşmemişti. Pazar payını artırmak isteyen Honda, yeni tesisin inşaatına 2023 yılında başlayacaklarını ve yaklaşık 1 yılda tamamlamayı planladıklarının altını çizdi.

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40GWh kapasiteye sahip olacağı belirtilen üretim tesisinde yassı tip Lithium-ion batarya üretilecek. İlk üretimin 2025 yılında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

2026 yılında Kuzey Amerika pazarında elektrikli araç satışına başlayacağını duyuran Honda, yeni modellerinde Honda e: Architecture platformunu kullanacak. Üretilecek arabalar, LG Energy Solution ile ortak üretilen bataryalara sahip olacak.

Yenilenebilir enerji ile ilgili planlarını açıklayan şirket, 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedeflerini gerçekleştireceğini duyurdu. Honda, 2040 yılındna itibaren sadece elektrikli araç üretimi yapacak.

Siz şirketlerin elektrikli otomobil hamleleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Elektrikli otomobil pazarında rekabet kızışıyor! Honda'dan stratejik ortaklık - Son Dakika

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