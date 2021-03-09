LG, ESG girişimleriyle orta ve uzun vadeli hedeflerini belirledi - Son Dakika

LG, ESG girişimleriyle orta ve uzun vadeli hedeflerini belirledi

09.03.2021 11:03
LG, ESG girişimleriyle orta ve uzun vadeli hedeflerini belirledi, System.String[]

Bir şirkete veya iş fikrine yapılan yatırımın toplumsal etkisini ve sürdürülebilirliğini ölçmeye yarayan 3 temel faktörü ifade eden ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) artık sadece şirket yönetimlerinin ya da yatırımcıların ilgi alanı olmaktan öteye geçti.

Bir şirkete veya iş fikrine yapılan yatırımın toplumsal etkisini ve sürdürülebilirliğini ölçmeye yarayan 3 temel faktörü ifade eden ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) artık sadece şirket yönetimlerinin ya da yatırımcıların ilgi alanı olmaktan öteye geçti.

LG'den yapılan açıklamay???????a göre, ESG gelip geçici bir trend olmaktan çok, şirketlerin itibarını oluşturan temel bir değer haline geldi.

Buna göre, ESG yatırımlarının önemi ve bu yatırımlara gösterilen ilgi son yıllarda önemli ölçüde arttı. ESG ile ilgili yatırımlar, 2020'de ABD hisse senetlerine ve tahvil yatırım fonlarına akan tüm paranın yaklaşık dörtte birini oluşturdu. Bu da ESG'nin sadece 6 yıl önceki yüzde birlik payına kıyasla büyük bir artış anlamına geliyor.

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişimin uluslararası kısaltması olan ESG'nin tarihi 2006 yılına, eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın, büyük finans kurumlarını ESG'yi BM Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde sermaye piyasalarına entegre etme girişimine katılmaya teşvik ettiği döneme dayanıyor. Ancak ESG, genç nesil çalışanlardan, yatırımcılardan ve müşterilerden gelen birleşik talep nedeniyle artık daha yaygın hale geliyor. Günümüz tüketicileri, satın aldıkları şirketlerin çevresel faktörleri ürünlerine, hizmetlerine ve çalışma şekillerine dahil ettiğini bilmek istiyor. Bir şirketin işyerinde çeşitliliği ve katılımı gerçekten destekleyip desteklemediğini ve sorumlu ve etik bir şekilde işletilip yönetilmediğini bilmek istiyorlar. Kısacası müşteriler, sadece ürün üreten ve hizmet sağlayan değil, değerlerini paylaşan şirketleri desteklemek istiyor.

ESG'nin önemli olmasının nedenleri

Yatırımcılar için, belirli bir şirkete veya fona para yatırmaya karar verirken önemli olan tek şey finansal faktörlerdi. Ancak araştırmalar, çevresel, sosyal ve yönetişim kaygılarına önem veren şirketlerin değer yaratmada bir engel yaşamadığını gösteriyor. Güçlü ESG performansı, daha yüksek öz sermaye getirileri ve aşağı yönlü riskte azalma ile ilişkili. Bu bulgularla tutarlı olarak, Birleşmiş Milletler'in Sorumlu Yatırım İlkeleri (PRI), yatırımcıları portföylerini değerlendirirken ESG konularını ve göstergelerini ciddiye almaya teşvik ediyor.

Yatırım kararları için kriter olarak ESG derecelendirmelerinin ve ESG ile ilgili faaliyetlerin önemi, sektördeki pek çok saygın ses tarafından vurgulanıyor. Eylül 2020'de, dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock'un Üst Yöneticisi (CEO) Larry Fink, artık temel ESG ölçümlerinde kötü performans gösteren şirketlere yatırım yapmayacağını açıkladı. Kanada, Almanya ve İsveç gibi bazı ülkelerde, ESG raporlaması şirketler için çoktan zorunlu hale getirildi ve yakında dünya çapında daha fazla pazarda standart prosedür haline gelmesi bekleniyor.

Mevcut pandemi, halkın düşünce şeklini de değiştirdi. Tüketiciler ve yatırımcılar artık "doğru olanı" yapma ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme arzularını paylaşan şirketleri ve markaları tercih etme konusundaki düşüncelerini dile getiriyorlar. Bu "erdemli döngü" olumlu ESG eylemleri ve yönetimi, artan müşteri sadakati, yatırım fonlarının girişi nedeniyle artan yatırımlar, kurumsal değerde artış ve daha çeşitli ESG faaliyetlerinin yürütülmesi aşamalarından oluşuyor.

KSS ve ESG arasındaki fark

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), ESG'nin başlangıç ??noktası olarak görülebiliyor ancak KSS, bir işletmeyi hesap verebilir hale getirmeyi hedeflerken, ESG çabalarını ölçülebilir hale getiriyor. KSS, kuruluşların olumlu faaliyetlerini bir pazarlama aracı olarak tanıtmasının, ESG ise işletmelerin kaç galon su korudukları veya ne kadar plastik geri dönüştürdükleri gibi, eylemlerinin gerçek sürdürülebilir ve toplumsal etkisini ölçmeleri için bir yol.

LG'nin ESG öncelikleri

LG, kendisine çok çeşitli ESG girişimleriyle ulaşmayı planladığı orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri belirledi. Bu hedefler arasında, sıfır karbon ve döngüsel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi elde etmek, akıllı yaşam tarzlarını teşvik etmek ve daha iyi bir toplum yaratmak bulunuyor. LG'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Bae Doo-yong'a göre, ürünlerin kalitesini ve güvenilirliğini olumsuz etkilemeden üretimde kullanılan malzemelerin geri dönüşüm oranını artırmak, döngüsel bir ekonomi elde etmenin temel bileşenlerinden biri.

LG, şirketlerin iyi ESG yönetimine olan bağlılığını ölçmek için yaygın olarak kullanılan yıllık Dow Jones Sürdürülebilirlik Endekslerinde (DJSI) son yedi yıldır tanınmakla birlikte, iki yıl üst üste Sektör Lideri oldu. DJSI, 60'tan fazla farklı sektörü temsil eden 2 bin 500 küresel şirketten edindiği finansal performans, yönetişim, çevre dostu olma, çalışma yönetimi ilişkileri, insan hakları ve cinsiyet eşitliği kriterlerini dikkate alıyor. LG, ESG girişimlerinin kapsamlı raporunu sunuyor ve hayatı herkes için daha iyi hale getirme nihai amacını sürdürürken şeffaf ve etik bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Kofi Annan, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG, ESG girişimleriyle orta ve uzun vadeli hedeflerini belirledi - Son Dakika Ekonomi


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