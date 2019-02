Lg, G8'in Oled Ekranını Ses İçin Kullanıyor, Crystal Sound Oled G8

LG, Yeni G8 Modelinde TV 'lerde Kullandığı Crystal Sound Teknolojisini Kullanıyor!Crystal Sound teknolojisi, OLED TV'lerden telefonlara sıçrama yaptı. LG G8'in OLED Ekranını SES için Kullanıyor, Crystal Sound OLED G8!LG'nin bir sonraki amiral gemisi telefonunun dışını her açıdan görmüş olsak da, G8 ThinQ hakkında daha fazla şey öğrenmeye devam edeceğiz. Şirket MWC 2019 piyasaya sürmeye başlayacağı yeni cihazlarlar ilgili bilgileri yavaşça serbest bırakma alışkanlığına devam ediyor. Bu gece LG, bir "Crystal Sound OLED" içeren ses kurulumu hakkında daha fazla bilgi verdi. LG, Sony TV'lerde kullanıldığını gördüğümüz OLED Teknolojisine benzer şekilde ses üretmek için ekranı titrettiğini görüyoruz. LG'nin geliştirdiği yeni Crystal Sound OLED teknolojisi ses seviyesini artırmak için ekranı titretiyor, müzik notaları daha belirgin ve sesler daha net geliyor.Bu, elbette telefonun ekranının her zaman sallanacağı anlamına gelmez; ancak LG hoparlör modundayken alt hoparlörden ses geleceğini ve ekranın üst kısmıyla iki kanala kadar çıkacağını belirtiyor. Barselona 'da tecrübe edilen diğer ses özellikleri arasında, DTS: X'i kulaklıklı veya kulaklıksız kullanarak taklit eden 7.1 surround desteği ve telefonun içinde rezonans odası olarak rezonans odası olarak kullanılan "Boombox Hoparlör" tasarımı yer alıyor. Tidal'ın kullandığı ve bir Hi- Fi Quad DAC'a sahip Master Kalite Onaylı (MQA) kodlu sesi bile destekliyor.LG