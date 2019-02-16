Son Dakika Haberleri: Lg, G8'in Oled Ekranını Ses İçin Kullanıyor, Crystal Sound Oled G8

Lg, G8'in Oled Ekranını Ses İçin Kullanıyor, Crystal Sound Oled G8

48 dakika önce

LG, Yeni G8 Modelinde TV'lerde Kullandığı Crystal Sound Teknolojisini Kullanıyor!

Lg, G8'in Oled Ekranını Ses İçin Kullanıyor, Crystal Sound Oled G8, System.String[]
LG, Yeni G8 Modelinde TV'lerde Kullandığı Crystal Sound Teknolojisini Kullanıyor!


Crystal Sound teknolojisi, OLED TV'lerden telefonlara sıçrama yaptı. LG G8'in OLED Ekranını SES için Kullanıyor, Crystal Sound OLED G8!

LG'nin bir sonraki amiral gemisi telefonunun dışını her açıdan görmüş olsak da, G8 ThinQ hakkında daha fazla şey öğrenmeye devam edeceğiz. Şirket MWC 2019 piyasaya sürmeye başlayacağı yeni cihazlarlar ilgili bilgileri yavaşça serbest bırakma alışkanlığına devam ediyor. Bu gece LG, bir "Crystal Sound OLED" içeren ses kurulumu hakkında daha fazla bilgi verdi. LG, Sony TV'lerde kullanıldığını gördüğümüz OLED Teknolojisine benzer şekilde ses üretmek için ekranı titrettiğini görüyoruz. LG'nin geliştirdiği yeni Crystal Sound OLED teknolojisi ses seviyesini artırmak için ekranı titretiyor, müzik notaları daha belirgin ve sesler daha net geliyor.

Bu, elbette telefonun ekranının her zaman sallanacağı anlamına gelmez; ancak LG hoparlör modundayken alt hoparlörden ses geleceğini ve ekranın üst kısmıyla iki kanala kadar çıkacağını belirtiyor. Barselona'da tecrübe edilen diğer ses özellikleri arasında, DTS: X'i kulaklıklı veya kulaklıksız kullanarak taklit eden 7.1 surround desteği ve telefonun içinde rezonans odası olarak rezonans odası olarak kullanılan "Boombox Hoparlör" tasarımı yer alıyor. Tidal'ın kullandığı ve bir Hi- Fi Quad DAC'a sahip Master Kalite Onaylı (MQA) kodlu sesi bile destekliyor.

LG

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:08 Kaynak: Teknotalk.com

TV, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Telefon Kazandığını Sanan Vatandaş, Paketten Su Şişesi Çıkınca Şaşkına Döndü Direksiyon Başında Okey Oynayan Halk Otobüsü Şoförü Yakalandı

Artık Kota Aşımında İnternet Yavaşlamayacak, Kesilecek Diriliş Ertuğrul'un Başrol Oyuncusu Engin Altan Düzyatan İçin Ayrılık Kararı Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 03:56:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lg, G8'in Oled Ekranını Ses İçin Kullanıyor, Crystal Sound Oled G8
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]