LG'nin yeni teknolojisi cihazlardan fiziksel hoparlörü tamamen kaldırtıyor. Yeni teknolojisi ile LG, sesi ekran yoluyla yayıyor. Sound in Display (SoD - Ekran İçi Ses) adını verdiği teknolojisini LG; ilk kez bir akıllı telefonda, LG G8'de kullanacak ve bu akıllı telefona başka bir hoparlör yerleştirmeyecek.Güney Koreli teknoloji devi LG'nin yeni inovatif teknolojisinin LG'nin yeni amiral gemisi G8 akıllı telefonunda yer alması bekleniyor. LG bu teknolojiyi halihazırda bazı akıllı televizyon modellerinde kullanıyordu. Ekranı titreştirerek sesi yaymayı sağlayan LG'nin teknolojisinde ekranın titreştiği gözle belli olmuyor. Ekran içi ses teknolojisini bir eksisi ise bass sesleri verememesi olarak gözüküyor.Sound in Display teknolojisi ile ekranın titreştiği her ne kadar gözle belli olmasa da ekranın titreştiği el ile dokunulduğunda hissedilebiliyor. LG'nin bu durum için de bir çözümü olduğunu ve bunu LG G8 akıllı telefonunda kullanacağını tahmin ediyoruz. LG G8 akıllı telefonunun ise Mart ayının sonuna doğru Güney Kore'de tanıtılması ve LG'nin yeni teknolojisinin var olan hoparlörlerin yerini alması bekleniyor.