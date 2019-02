Lg G8 Thinq Göründü, Tüm Açılarıyla Yeni Amiral Gemisi

LG'nin Yeni Amiral Gemisi G8 ThinQ'nun Tüm Açılardan Görüntüsü Ortaya ÇıktıYeni LG G8 ThinQ Göründü ve ilk bakışta G7 ThinQ modeline benzediğini söyleyebiliriz. İşte Detaylar!LG'nin G7 ThinQ Halefini bir hafta içinde görebiliriz. Doğal olarak sızıntılar şirketi sınırlarını aşmaya başladı bile. Bu sızıntılardan birisi Evan Blass'tan geldi. Bu paylaşımda, Yeni LG G8 ThinQ her açıdan görülüyor.Bu fotoğraflara göre, yeni amiral gemisi bir önceki modele görsel olarak çok benziyor. Çentikli Full Ekran, ön kamera setleri, arka kamera setleri yenilenmiş olsa da benzerlik belirgin derecede…LG G8 ThinQ GöründüLG G8 ThinQ pic.twitter.com/ytPzOP3Rlo— Evan Blass (@evleaks) 12 Şubat 2019En alttaki fotoğrafta bilinen bağlantı noktalarını ve 3.5mm kulaklık girişinin korunduğunu görüyoruz. Şirket amiral gemisinin tüm özelliklerini tam olarak açıklamamış olmasına rağmen, Infineon tarafından üretilen yeni image sensörü "Time of Flight" teknolojisinin kullanılacağını biliyoruz.AR ve Yüz Tanıma Sisteminin Bir Sonraki Seviyesi Bu mu?Teknoloji görünüşte telefonun yüz tanıma özelliğini ve AR özelliklerini güçlendirecek ve Apple 'ın FaceID'sinden daha az güç kullanırken her türlü aydınlatma koşulunda daha iyi özçekimler yapmanıza izin verecek.Daha önceki söylentilerden birisi de LG'nin yaklaşan amiral gemisinin ikincil bir ekranı daha destekleyeceği yönündeydi. 24 Şubat'ta tüm bu soruların yanıtını Mobil Dünya Kongresinde gerçekleştirilecek etkinlikte göreceğiz.