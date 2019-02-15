Son Dakika Haberleri: Lg G8 Thinq Göründü, Tüm Açılarıyla Yeni Amiral Gemisi

Lg G8 Thinq Göründü, Tüm Açılarıyla Yeni Amiral Gemisi

1 saat önce

LG'nin Yeni Amiral Gemisi G8 ThinQ'nun Tüm Açılardan Görüntüsü Ortaya Çıktı Yeni LG G8 ThinQ Göründü ve ilk bakışta G7 ThinQ modeline benzediğini söyleyebiliriz. İşte Detaylar!

Lg G8 Thinq Göründü, Tüm Açılarıyla Yeni Amiral Gemisi, System.String[]
LG'nin Yeni Amiral Gemisi G8 ThinQ'nun Tüm Açılardan Görüntüsü Ortaya Çıktı


Yeni LG G8 ThinQ Göründü ve ilk bakışta G7 ThinQ modeline benzediğini söyleyebiliriz. İşte Detaylar!

LG'nin G7 ThinQ Halefini bir hafta içinde görebiliriz. Doğal olarak sızıntılar şirketi sınırlarını aşmaya başladı bile. Bu sızıntılardan birisi Evan Blass'tan geldi. Bu paylaşımda, Yeni LG G8 ThinQ her açıdan görülüyor.

Bu fotoğraflara göre, yeni amiral gemisi bir önceki modele görsel olarak çok benziyor.  Çentikli Full Ekran, ön kamera setleri, arka kamera setleri yenilenmiş olsa da benzerlik belirgin derecede…

LG G8 ThinQ Göründü


LG G8 ThinQ pic.twitter.com/ytPzOP3Rlo

— Evan Blass (@evleaks) 12 Şubat 2019

En alttaki fotoğrafta  bilinen bağlantı noktalarını ve 3.5mm kulaklık girişinin korunduğunu görüyoruz. Şirket amiral gemisinin tüm özelliklerini tam olarak açıklamamış olmasına rağmen, Infineon tarafından üretilen yeni image sensörü "Time of Flight" teknolojisinin kullanılacağını biliyoruz.

AR ve Yüz Tanıma Sisteminin Bir Sonraki Seviyesi Bu mu?

Teknoloji görünüşte telefonun yüz tanıma özelliğini ve AR özelliklerini güçlendirecek ve Apple'ın FaceID'sinden daha az güç kullanırken her türlü aydınlatma koşulunda daha iyi özçekimler yapmanıza izin verecek.

Daha önceki söylentilerden birisi de LG'nin yaklaşan amiral gemisinin ikincil bir ekranı daha destekleyeceği yönündeydi. 24 Şubat'ta tüm bu soruların yanıtını Mobil Dünya Kongresinde gerçekleştirilecek etkinlikte göreceğiz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:15 Kaynak: Teknotalk.com

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