LG G8s ThinQ alana LG Projektör Hediye

LG G8s ThinQ'nun Hediyesi LG Projektör

İlk kez piyasaya sunulan "Z kamera"sı ve üstün özellikleriyle adından söz ettiren LG G serisinin yeni telefonu LG G8s ThinQ şimdi de LG PH150G Projektör hediyeli.



23 Eylül itibariyle Turkcell online mağazadan LG G8s ThinQ satın alan tüketicilere, hiçbir koşul aranmadan, sınırlı sayıda, 1.900 TL değerindeki LG Projektör hediye ediliyor.



Akıllı telefon kullanıcılarının yönlendirmelerine göre yeniden tasarlanarak, 5.999 TL tavsiye edilen fiyatla piyasaya sunulan; birinci sınıf akıllı telefon arayan tüketiciler için mükemmel bir seçim olarak nitelendirilen LG G8s ThinQ şimdi de projektör hediyesiyle ön plana çıkıyor. 23 Eylül itibariyle, stoklarla sınırlı olarak düzenlenen kampanya kapsamında; Turkcell Mağazalarından LG G8s ThinQ alan tüketicilere LG PH150G Projektör hediye ediliyor.



Bluetoothlu, Ekran Paylaşım Özellikli Projeksiyon Cihazı: LG PH150G

LG PH150G projeksiyon, 2,5 saate kadar bataryalı kullanım özelliğinin yanı sıra, ekran paylaşımı özelliği, Bluetooth ses çıkışı, 130 Lumen, 30 bin saat lamba ömrü ile dikkat çekiyor. LG PH150G, içeriklerin Wireless Mirroring özelliğine sahip PC ya da laptoplardan kablosuz olarak projeksiyon ekranına aktarılmasına olanak tanıyor. Böylelikle kullanıcılar, küçük ekranlarda görüntü izlemeye mahkum kalmıyor. PH150G ayrıca, kusursuz bir dinleme deneyimi sağlamak projektörden Bluetooth birleşeni ile ev sinema, kulaklık ve taşınabilir hoparlör gibi cihazlara direk kablosuz ses akışı sunuyor.



Üstün Özellikler LG G8sThinQ'de

Özellikle Z kamerası ile öne çıkan LG G8s ThinQ'da, Z Kamera'nın kızıl ötesi ışıkla tarama avantajından faydalanılarak; her kullanıcının birbirinden farklı olan damar dolaşım sistemi taranıyor. Böylelikle, kullanıcıların karanlıkta bile telefon kilitlerini sadece bir el hareketiyle açmaları sağlanıyor.



LG G8s ThinQ'de ayrıca, geniş açılı lense sahip üç mercekli kamera bulunuyor. Telefonun bugüne kadarki en geniş görüş alanına sahip gelişmiş kamerası; kullanıcıların herhangi bir gecikme veya renk bozulması olmadan yakınlaştırma özelliğinden faydalanmalarını sağlıyor. Ön taraftaysa, standart bir objektifin yanı sıra; kullanıcıların selfie çekme keyiflerini artırmaya yardımcı olmak amacıyla "Portre" ve "Spot Işığı" gibi özellikleri destekleyen Z Kamera kullanıyor. Z Kamera'ya mesafeleri hızlı bir şekilde ölçme yeteneğinin eklenmesi; kullanıcıların daha derin ve gerçekçi portreler oluşturmalarına yardımcı oluyor. Video Derinlik Kontrolü özelliğiyle çekilen videolarda, ana temayı; yumuşak ve bulanık bir arka plana keskin bir şekilde odaklamak amacıyla, bokeh efektinden yararlanıyor.



Qualcomm Snapdragon 855 Mobil Platform ve canlı 6,2 inç FHD + FullVision OLED ekrana (2248 x 1080) sahip LG G8s ThinQ ayrıca LG'nin zengin, dokulu bir performans ve etkileyici bir surround ses sağlayan stereo hoparlörlerle donatılmış üstün mobil ses özelliğini sürdürüyor.