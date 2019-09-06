LG, Genişletilmiş 1MS UltraGear IPS Oyun Monitörü Serisini IFA 2019'da Tanıtıyor

Gelişmiş Monitörler 240Hz Yenileme Hızıyla, IPS'ye Yeni Nesil Oyun Hızı Sağlıyor. Genişletilmiş 1MS UltraGear IPS Oyun Monitörü IFA 2019…



Oyun meraklıları, LG Electronics'in (LG) akıllardan çıkmayacak, genişletilmiş UltraGear 1 milisaniye IPS NVIDIA G-SYNC oyun monitörleri serisini ilk kez IFA 2019'da görecek. LG'nin sektör lideri ultra hızlı IPS oyun ekranlarının yeni serisi, 6-11 Eylül tarihleri arasında Berlin'de ilk kez tanıtıldıktan sonra, dördüncü çeyrekte Avrupa ve Kuzey Amerika'nın en önemli pazarlarında piyasaya sürülecek.



Heyecan verici bir oyun deneyimi sunmak amacıyla; tüm LG UltraGear monitörlerine, şaşırtıcı tepki kalitesiyle şaşırtıcı tepki süresini eşleştiren ince ayar yapıldı. Serideki en yüksek yenileme hızına (240Hz) sahip olan yeni UltraGear 1ms IPS Gray-to-Gray (GTG) monitör (model 27GN750), günümüzün tempolu oyunlarında zafer için gerekli hızı sağlıyor.



Bu 27 inçlik monitör, mükemmel görüntü kalitesiyle de etkiliyor.

LG'nin gelişmiş IPS ekranları, zengin, doğal renkler ve geniş bir görüş açısı boyunca tutarlı kontrast içeren gerçekçi Full HD görüntüler üretiyor. Monitör, HDR10 desteği ve NVIDIA G-SYNC uyumlu ve uyarlamalı senkronizasyon ile, düzensiz yırtılma yapmayan ve takılmayan görseller sayesinde, ciddi oyuncular için mükemmel bir performans dengesi ve fiyat sunuyor.



LG'nin 27GN750 monitörü; doğru renk reprodüksiyonu sağlamak için Nano IPS teknolojisini kullanan ve DCI-P3 renk alanının yüzde 98'ini kapsayan; geniş bir renk gamı sunan 38GL950G ve 27GL850 modellerine dahil oluyor. Titreşimsiz; yüksek çözünürlüklü görüntüler ve 144Hz yenileme hızı (38GL950G modelinde 175Hz hızına kadar overclock edilebilir) ile ultra hızlı tepki süresi sayesinde, UltraGear Nano IPS monitörleri, oyuncuların eylemi yaşamalarını sağlayan performans ve özellikler sunuyor.



NVIDIA G-SYNC uyumlu olan Model 27GL850, HDR10'u destekliyor. Model 38GL950G ise, NVIDIA G-SYNC işlemcileri ve VESA DisplayHDR ™ 400'ü desteklemesinin yanı sıra NVIDIA sertifikasına da sahip.



Her üç UltraGear monitörü de; FPS oyunlarında doğruluğu artırmak için tasarlanan Dynamic Action Sync modu; Black Stabilizer ve Crosshair gibi oyunlara özel seçenekler içeriyor.



6-11 Eylül tarihleri arasında, LG'nin Messe Berlin; Salon 18'deki IFA standına gelen ziyaretçiler, LG'nin yıldırım hızındaki monitörlerini ciddi oyuncular için olmazsa olmaz kılan detayları gözleriyle görebilecek. LG'nin IFA etkinliklerini sosyal medyada # LGIFA2019 etiketi altında izleyebilirsiniz.