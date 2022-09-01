LG'den renk değiştiren buzdolabı! - Son Dakika
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LG'den renk değiştiren buzdolabı!

01.09.2022 16:42
LG'den renk değiştiren buzdolabı!

LG, IFA 2022 fuarında beyaz ya da metal renkli buzdolaplarından farklı olarak LED kapı panellerine sahip MoodUP ile karşımıza çıkıyor.

IFA 2022 yarın kapılarını açıyor. Bu fuar ile birlikte markaların oldukça farklı cihazları bizlerle olacak. Bu ürünlerden bir tanesi de LG'den geliyor. Dünyanın en büyük ekran üreticilerinden biri olan LG, bu teknolojisini yeni buzdolabında kullanmaya karar vermiş gibi görünüyor.

Bluetooth hoparlör ve LED paneller ile farklı bir buzdolab deneyimi

LG, IFA 2022 fuarında alışık olduğumuz beyaz ya da metal renkli buzdolaplarından farklı olarak renk değiştiren LED kapı panellerine sahip MoodUP ile karşımıza çıkıyor. Buzdolabının renklerini LG'nin ThinkQ uygulamasını kullanarak ya da kapı üzerinden değiştirmek mümkün.

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Üst kapı paneli için 22 renk seçeneği sunan marka alt tarafta ise 19 renklik bir palete sahip. LG bunun yanı sıra daha önceden belirlenmiş çeşitli temalar da belirlemiş durumda. Bu temalar arasında 'Season', 'Place', 'Mood' ve 'Pop' seçenekleri yer alıyor.

LG'den renk değiştiren buzdolabı!

Bu panelleri aktif olarak kullanan LG, kapının açık kalması durumunda yanıp sönerek kullanıcısına uyarı veriyor. Aynı zamanda birisi buzdolabına yaklaştığında da bir karşılama mesajı veriyor. LED paneller kapatıldığında ise buzdolabı daha geleneksel bir şekilde gri ve beyaz renklere bürünüyor.

LED paneller aracılığı ile renk değiştirmesinin yanı sıra bu özel buzdolabı bir hoparlöre de ev sahipliği yapıyor. Bluetooth üzerinden bağlantı kurulan hoparlörlerde çalınan şarkıya uygun olarak LED paneller de müzikle senkronize bir şekilde renklerini değiştirebiliyor.

LG'den renk değiştiren buzdolabı!

Buzdolabının bir diğer dikkat çeken özelliği ise ses tanıma sistemi oluyor. LG'nin yeni buzdolabı modelinin teknik detayları ise henüz paylaşılmış değil. LG, yarından itibaren Berlin'deki IFA 2022'de "Dios Object Collection MoodUP" buzdolaplarını sergileyecek.

Bu dikkat çekici buzdolabının fiyatı henüz açıklanmış değil ancak ucuz olmayacağını hepimiz biliyoruz. Peki siz LG'nin LED panellere ve hoparlöre sahip MoodUP buzdolabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji LG'den renk değiştiren buzdolabı! - Son Dakika

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