LG kurutucularda hijyen ve konfor bir arada sunuluyor - Son Dakika

LG'nin ThinQ özellikli buhar hijyeni sağlayan kurutucuları, çamaşırları dolaba kaldırmaya hazır hale getirirken, buhardan aldığı güçle de hijyen sağlıyor.

LG Türkiye açıklamasına göre, sıklıkla çamaşır yıkayanlar, eskilerden gelen alışkanlıkla, yıkadıkları çamaşırları evlerinin içerisinde kurutmaya çalışsa da ıslak çamaşırların ortaya çıkardığı nemin ve rutubetin ev halkı için son derece olumsuz sağlık koşullarının ortaya çıkmasına neden olduğu biliniyor. Ayrıca yaşam alanlarının ortasına açılmış çamaşır telleri, kaloriferlerin üzerine konulmuş kıyafetler, estetikten uzak görüntü yaratırken, günlük hayatı zorlayıcı durumların da ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Söz konusu olumsuz durumdan kurtulmanın ve çamaşırları sağlıklı bir şekilde kurutmanın yolu ise kurutucu kullanmaktan geçiyor. Üstün kurutma programları ve hassas sıcaklık kontrolü ile narin çamaşırların bile iyi şekilde kurutulmasını sağlayan LG kurutucular, tüketicilere iyi bir seçenek sunuyor.

Açıklamaya göre, ThinQ özelliği ile Wi-Fi üzerinden kontrol edilebilme imkanına sahip LG çamaşır kurutucuları, bu özelliği sayesinde uzaktan çalıştırılabiliyor, durdurulabiliyor ve kurutma işlemi bittiğinde bağlı cep telefonuna uyarı gönderebiliyor. Ayrıca akıllı senkronizasyon özelliğine sahip olan LG kurutucular, LG çamaşır makinesindeki program bilgisini alarak giysileri en uygun programda kurutmak için programını otomatik olarak kendisi seçiyor.

LG'nin yeni nesil çamaşır kurutma makineleri, hızlı ve kolay kuruma sağlamanın yanı sıra, buhar teknolojisi ile, giysilerdeki tozları, alerji veya solunum sorunlarına neden olabilecek alerjenleri, tıpkı çamaşır makinesinde olduğu gibi yüzde 99,9 oranında azaltıyor.

Düşük sıcaklıklı ısı pompası teknolojisi sayesinde kumaşlardaki çekme oranını azaltan LG çamaşır kurutucuları, kullanıcıların zamandan tasarruf etmesini sağlarken enerji sarfiyatını minimuma indiriyor. Otomatik temizleme kondenserine sahip LG kurutucular, kurutma işlemi sonlandığında kendi kendisini temizliyor, kullanıcıların ekstra hiçbir işlem yapmasına gerek kalmıyor.

Ayrıca LG kurutucularla çamaşır makinelerini birlikte alan kullanıcılara 700 TL değerinde özel çekmeceli bağlantı kiti ve 1 yıllık kurutma mendili de hediye ediliyor. Söz konusu kampanyadan yararlanmak için ürünü LG Brandshop, Teknosa ve Media Markt mağazalarından alanların "www.lgkampanya.com" adresinden kayıt yapması yeterli oluyor.