Lg, Mobil Pazardaki Zarara Rağmen 2018 Yılını Rekor Kâr ile Tamamladı

Güney Kore
merkezli teknoloji devi LG, son bir yıl içerisindeki (2018) yıllık gelirini açıkladı. Açıklanan verilere göre şirket, 2018 yılı içerisinde 54,4 milyar dolar gelir elde etti. Bu miktar, şirketin geçen yıl ki gelirine göre %10 daha fazla.
Bu yüksek gelirlerin yanı sıra şirketin her departmanı aynı durumda değil. Mobil departmanı, yıllık bazda sadece 7,08 milyar dolar gelir elde ederek operasyon maliyetini 700 milyon dolardan fazla borçlandırdı. Ancak bu harcamaların ve verimsizliklerin iyi yönetilmesinden dolayı şirket iyileşme kaydetmeye devam etti. LG'nin bu iyileşme sürecinin desteklemek için MWC 2019'da duyuracağı G8'in yanında V50 ThinQ 5G adlı telefonunu da tanıtması bekleniyor.
LG'nin departmanlar bazında elde ettiği gelirin dökümüne aşağıdan ulaşabilirsiniz.
LG Home Entertainment, departmanda bazında 1,35 milyar dolarlık gelir bildirdi. Departmanın bu geliri artırmak için OLED ve daha büyük 4K televizyonlara yöneleceği biliniyor.
LG Home Appliance ise 1,35 milyar dolarlık rekor gelir elde etti ve LG'nin 2018 yılındaki en güçlü departmanı oldu.
LG Vehicle Components, departman tarihindeki en yüksek geliri elde ederek kasasına 1,24 milyar dolar koydu. Bu departmana karşı olan yoğun ilginin sebebi, LG'nin ZKW'nin 2017 hisselerinin %70'ini satın almış olması olabilir. LG, bu hisseler karşılığında 1,1 milyar dolar ödemişti.