LG NanoCell TV'ler Her Açıdan Üstün Renk ve Berraklık Sunuyor

NANOCELL – LG'nin En Gelişmiş LED TV'si LG Electronics (LG), televizyon serisinde inovasyonu ön planda tutarak premium TV serisini geliştirmeye devam ediyor.

NANOCELL – LG'nin En Gelişmiş LED TV'si





LG Electronics (LG), televizyon serisinde inovasyonu ön planda tutarak premium TV serisini geliştirmeye devam ediyor. LG NanoCell TV'ler, görüş açısı ayırt etmeden evdeki her koltuktan üstün renk ve berraklık sunuyor.



LG'nin premium LED TV'leri, "NanoCell" ekran teknolojisine dikkat çekmek amacıyla NanoCell TV adı altında yeniden markalandı. LG NanoCell TV'ler, daha geniş perspektifte, daha canlı renkler ve üstün görüntü kalitesi sağlama yeteneklerini vurgulayan bir marka kimliği sağlıyor.



Yakın zamana kadar, büyük aileler ve gruplar, net bir şekilde TV izleyebilmek için oturma düzenlerini planlamak zorunda kalıyordu. Artık, IPS ekranlar sayesinde tüketiciler geniş görüş açılarından faydalanabiliyor ve televizyonlarını farklı açılardan net bir şekilde izleme imkanına sahip oluyorlar.



Nanopartiküllerle Saf Renk





LG'nin NanoCell teknolojisi, tam da bu amaçla, izleyici deneyimini bir üst sınıfa çıkartma arzusuyla geliştirildi. LG NanoCell TV'ler, Nano Renk özelliği ile donuk renkleri filtrelemek ve saflığı artırmak için temizleyici olarak çalışan nanopartiküller uygulayarak saf rengi üretiyor. Daha zengin bir renk paleti ile NanoCell TV, bir milyardan fazla rengi destekleyerek daha fazla titreşim ve netlik sunuyor.



Daha da önemlisi, bu renkler dramatik etki için basitçe büyütülüp filtrelenmiyor; farklı görüş açılarından bile tam bir gerçeklik duygusu sağlamak amacıyla, gerçek renkler sunuluyor.



Daha Derin Siyahlar





LG'nin NanoCell televizyonlarında ayrıca, daha derin siyah tonlarını, daha ayrıntılı görüntülemek amacıyla ayrı ayrı Nano Siyah kontrol üniteleri de bulunuyor. Tam sıra karartma özelliğiyle NanoCell TV'ler kontrastı koruyor ve ışık sızmasını en aza indiriyor. Böylelikle NanoCell TV'ler, karanlık sahneleri izlerken bile ideal görüntü sunuyor.



LG'nin 2019 NanoCell serisi, 49-86 inç arasında değişen boyutlarda yapay zeka özelliğine sahip modellerden oluşuyor. LG'nin 86 inçlik 4K NanoCell TV modeli, yılın başında aldığı "CES 2019 Yenilik Ödülü" ile tanınmıştı.



NanoCell TV'lerde Derin Öğrenme Algoritması





Akıllı işlemcilere sahip NanoCell TV'ler, içeriği analiz ederek görüntü ve ses kalitesini yükseltmek için derin öğrenme algoritması uyguluyor. LG'nin NanoCell TV'lerinin çoğu, Dolby Vision ™ tarafından yönetilen premium HDR içeriğini de destekliyor. Dolby'nin teknolojisi, görüntü kalitesinde yeni bir standart belirleyerek, renk paleti ve kontrast aralığını çarpıcı şekilde genişleterek, ekran kalitesini çerçeve kare için optimize ediyor.



Gelişmiş görsel yetenekleri ile ön plana çıkan yeni NanoCell TV'lerde ayrıca, sesin oda ve kullanıcı çevresinde, üç boyutlu bir alanda akmasını sağlamak için tasarlanan devrim niteliğindeki ses teknolojisi olan Dolby Atmos®'u kullanılıyor. Netliği, zenginliği, detayı ve derinliği yüksek olan NanoCell TV ile izleyiciler daha ilgi çekici ve etkileyici içeriklerden faydalanabiliyor.



LG Electronics Orta Doğu ve Afrika Başkanı James Lee;



"Orta Doğu ve Afrika, teknolojik gelişmeyi tecrübe etmeye devam ettiğimiz bir pazar. Tüketiciler teknolojiye olan ilgilerini artırdıkça, daha sürükleyici deneyimlerin yanı sıra, ev elektroniğinden de en iyisini beklemeye başlıyorlar. LG'nin özünde, dünya çapındaki tüketicilerine değer ve yeni fırsatlar sunmak için tasarlanmış, insan odaklı bir yaklaşım bulunuyor. Büyük aileler ve sosyal gruplar için ideal olan NanoCell TV serimizle bu alanda başı çekmenin gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra da, inovasyona yatırım yapmaya ve insanları yaptığımız işin kalbinde tutmaya devam edeceğiz" dedi.



LG NanoCell TV hakkında detaylı bilgiler

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

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