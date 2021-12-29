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LG'nin ikili mutfak çözümü, CES'te tanıtılacak - Son Dakika

LG'nin ikili mutfak çözümü, CES'te tanıtılacak

29.12.2021 14:49
LG'nin ikili mutfak çözümü, CES'te tanıtılacak

LG InstaView serisi, 5 Ocak'tan itibaren LG'nin CES 2022'deki sanal sergi standında katılımcıların beğenisine sunulacak.

LG InstaView serisi, 5 Ocak'tan itibaren LG'nin CES 2022'deki sanal sergi standında katılımcıların beğenisine sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG Electronics (LG), en yeni pişirme cihazları olan LG InstaView Çiftli Fırın serisi ve Over-the-Range Mikrodalga Fırın ile mutfakta hayatı her zamankinden daha kolay hale getiriyor.

Şirketin temel pişirme teknolojilerini içeren bu birinci sınıf cihazlar, yeni LG ThinQ Tarif Servisi ile kusursuz entegrasyon sunuyor. Çiftli Fırın serisi, kullanıcıların sadece cama iki kez vurarak cihazın içini aydınlatan ve görülmesini sağlayan LG InstaView teknolojisine sahip bulunuyor. Böylelikle kullanıcılar, kapıyı açmak zorunda kalmıyor ve sıcak hava cihazın içerisinde kalıyor.

Bugünün evleri için eksiksiz bir pişirme çözümü olan her iki ürün de önümüzdeki hafta CES 2022'de görücüye çıkacak. ThinQ Tarif Servisi'ne sahip 2022 LG InstaView serisi, 5 Ocak'tan itibaren LG'nin CES 2022'deki sanal sergi standında sergilenecek. Serinin Türkiye'de satış tarihi ise henüz netlik kazanmadı.

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Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LG'nin ikili mutfak çözümü, CES'te tanıtılacak - Son Dakika


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