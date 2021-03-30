LG'nin monitörleri sağlık sektöründe tercih ediliyor - Son Dakika

LG'nin monitörleri sağlık sektöründe tercih ediliyor

30.03.2021 12:13
LG'nin monitörleri sağlık sektöründe tercih ediliyor, System.String[]

LG Electronics (LG), ileri teknoloji ürünlerinin yanı sıra sağlık sektörüne sunduğu ve sağlık görevlilerinin tanı ve teşhis koymalarını kolaylaştıracak medikal ürünleriyle de öne çıkıyor.

LG Electronics (LG), ileri teknoloji ürünlerinin yanı sıra sağlık sektörüne sunduğu ve sağlık görevlilerinin tanı ve teşhis koymalarını kolaylaştıracak medikal ürünleriyle de öne çıkıyor.

Şirket açıklamasına göre, Türk sağlık sisteminin önde gelen kuruluşları tarafından da tercih edilen LG, özellikle görüntü kalitesi ve radyoloji için en önemli özelliklerden biri olan gri renk keskinliği ile öne çıkan monitörleri ile radyolog ve doktorların yardımcısı konumunda bulunuyor. Radyoloji inceleme odalarında 21HK512 ve 32HL512 modelleri tercih edilirken, mamografi incelemeleri için 31HN713 12 MP teşhis monitörü tercih ediliyor. LG monitörler, 6 MP olarak 2 ekran halinde kullanılabiliyor. Sağlık sektöründe genellikle 5 MP'lik iki ayrı monitör yan yana kullanılırken, LG'nin yeni ürünleri doktoralara tek monitörden iki görüntüyü inceleme, karşılaştırma imkanı sağlıyor.

21HK512D-B LG 3MP Teşhis Monitörü, standart DICOM Part 14 Gama, farklı görüntü yakalama cihazlarından alınan tıbbi görüntülerin gri tonlama düzeylerini ayarladığı için doğru teşhise olanak tanıyor. Ayrıca, 18 bit LUT, LUT değerleri arasındaki geçişi yumuşatarak gelişmiş, doğru gri tonlamalı görüntü oluşturuyor. Otomatik Parlaklık sensörü, arka ışık parlaklık dengesini ölçüyor ve ekranın kullanım ömrü boyunca sürekli tutarlılığa sahip olması için eskime ile oluşan parlaklık değişimlerini otomatik olarak dengeliyor. Yerleşik Uzaktan ve Kendiliğinden Kalibrasyon özellikleri, üretkenliği ve verimliliği artırmaya yardımcı oluyor. Kesin tanı koymak için tıbbi görüntüleri otomatik olarak daha uygun görüntülere dönüştürüyor. Dönüş ayarlı Ergonomik Stand, iki monitör arasındaki alt kapak sayesinde rahatsız edici ekran içeriğini engelleyerek teşhis için optimize bir çalışma alanı oluşturmasını sağlıyor.

32HL512D-B Teşhis Monitörü, 31,5 inç 8MP IPS ekranıyla tıbbi görüntülerin kesin teşhisini kolaylaştırıyor. 178 derece geniş izleme açısı, hastaların ve doktorların doğru görüntüleri minimum bozulma ile görmelerini sağlıyor, her açıdan doğru görüntü veriyor. 32HL512D'nin çoklu çözünürlük modu sayesinde bağlı cihaza göre optimize etmek için monitörün çözünürlüğü ayarlanabiliyor. LG 32HL512D monitör, gelişmiş renk üretimi ile klinik patoloji modundan faydalandığı için renk bozulması olmadan mikroskoptan canlı görüntüler veriyor. Yerleşik Otomatik Parlaklık Kalibrasyonu özelliği, üretkenliği ve verimliliği artırmaya yardımcı oluyor. Kesin tanı koymak için tıbbi görüntüleri otomatik olarak daha uygun görüntülere dönüştürüyor. Tek bir ekrana bir klavye veya fare ile bağlı çoklu cihazları kontrol eden çift kumandalı PBP (Picture By Picture), inceleme sırasında daha fazla kolaylık sağlıyor. Birden fazla bilgi tek bir ekranda paralel olarak incelenebiliyor. Ergonomik standı, iki yönlü dönüş ayarı ve dar çerçevesi ile optimize edilmiş bir teşhis alanı sunuyor. İki monitörü dikey olarak döndürülebiliyor ve mükemmel görüntüleme deneyimi için bu monitörler yan yana kullanılabiliyor.

Ekran parlaklığını ortam aydınlatma koşullarına göre otomatik olarak ayarlıyor

Teşhis monitörlerinin genellikle hepsinin farklı çözünürlüklere sahip çeşitli "modalitelere" bağlanması gerekiyor. 31HN73D'nin Çoklu Çözünürlük Modu sayesinde bağlı cihaza göre optimize etmek için monitörün çözünürlüğü ayarlanabiliyor. Patoloji Modunda 31HN713D, doğrudan mikroskop altında görüldüğü gibi aynı düzeyde detay ve renk doğruluğu üreterek sağlık uzmanlarının daha doğru teşhisler yapmasına yardımcı oluyor. Ön sensör, ek ölçüm ekipmanına ihtiyaç duymadan kendi kendine otomatik kalibrasyona izin veriyor. Doğru değerleri koruyarak gösterilen tıbbi görüntülerin kalitesini ve tutarlılığını artırıyor. Hiçbir hareket algılanmadığında ekranı otomatik olarak kapatan 31HN713D, Varlık Sensörü sayesinde enerji tasarrufu yapabiliyor, hasta bilgilerinin ve diğer hassas verilerin açığa çıkmasına karşı daha fazla güvenlik sağlıyor.

LG 31HN713D, ekran parlaklığını ortam aydınlatma koşullarına göre otomatik olarak ayarlayan bir Otomatik Parlaklık Sensörü'ne sahip bulunuyor. Ekran parlaklığının her zaman optimum düzeye ayarlanması sağlanarak göz yorgunluğu azaltılıyor. LG 31HN713D, tıbbi görüntünün belirli bir bölümünün daha yakından incelenmesini sağlayan Odak Görüntüleme Modu'nu içeriyor. Bu, profesyonellerin daha doğru ve verimli bir teşhis yapabilmeleri için görüntünün önemli kısmına tamamen odaklanmasına olanak tanıyor. Tavan ve Duvar Aydınlatması Modları, monitör parlaklığı ile ortam aydınlatma koşulları arasındaki kontrastı azaltarak karanlık odada kağıt belgeleri görüntülemek için aydınlatmanın ayarlanmasına gerek kalmadan rahatça çalışılmasına olanak tanıyor. 31HN713D'nin 6 kısa yol tuşu, ekran modları arasında geçişi bir Ekran Menüsü aracılığıyla kullanıma göre daha kolay ve sezgisel hale getiriyor. İş akışını kesintiye uğratmadan modu, ekran çözünürlüğünü ve aydınlatma ayarlarının değişmesine izin veren 6 kısa yol tuşu, çalışırken çok daha hızlı olmanın yanı sıra kullanım kolaylığı sağlıyor. Tek Tıkla Stant özelliği ve ultra hafif gövdesi, 31HN713D'nin kurulumunu daha da kolay hale getiriyor. Ergonomik tasarımlı stant, kullanıcıların eğmeyi, yükseltmeyi ve döndürmeyi diledikleri gibi ayarlamasına olanak tanıyarak uzun çalışma saatlerinin neden olduğu kronik ağrıyı azaltıyor.

Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG'nin monitörleri sağlık sektöründe tercih ediliyor - Son Dakika Ekonomi


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