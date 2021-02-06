LG'nin robot teknolojileri CES 2021'de görücüye çıktı - Son Dakika

LG'nin robot teknolojileri CES 2021'de görücüye çıktı

06.02.2021 10:51
LG'nin robot teknolojileri CES 2021'de görücüye çıktı, System.String[]

LG GuideBot, ServeBot, ChefBot ve UV-C Robot liderliğindeki CLOi robot ailesi CES 2021'de otomobillere kaynak yapma ve satranç oynamanın ötesine geçen yetenekler sergiledi.

LG GuideBot, ServeBot, ChefBot ve UV-C Robot liderliğindeki CLOi robot ailesi CES 2021'de otomobillere kaynak yapma ve satranç oynamanın ötesine geçen yetenekler sergiledi.

LG açıklamasına göre, sadece birkaç yıl öncesine kadar, fabrikaların haricinde, günlük hayatta görülen robotlar bilim kurgu alanına giriyordu. Günümüzde ise robotlar hayatın tam da merkezinde yer almaya başladılar. Gelecekte, insanların sosyal mesafeyi koruyabilmesi adına, robot liderliğindeki hizmetlerin yaygınlaşmasının yeni dünya düzeninin bir parçası olması muhtemel görünüyor.

Açıklamaya göre, bu kapsamda, CES 2021'de LG GuideBot, ServeBot, ChefBot ve UV-C Robot liderliğindeki CLOi robot ailesi, otomobillere kaynak yapma ve satranç oynamanın ötesine geçen yetenekler sergiledi. Bu yüksek teknolojili robotların, insandan insana etkileşime ihtiyaç duymadan, restoranlar, hastaneler ve ofis binaları gibi kamusal alanlarda insanlara yardımcı olacak şekilde konuşlandırılması amaçlanıyor.

LG CLOi ServeBot

Açıklamaya göre, LG CLOi ServeBot, ürünleri oteller, hastaneler ve restoranların içine kadar teslim edebilmek için çekmece ve raf olmak üzere iki faydalı türe sahip. Bu akıllı robot, ister ilaçları bir hastane katından diğerine nakletmek ister lüks bir İtalyan restoranında makarna tabaklarıyla masalarda gezinmek olsun, mümkün olan en verimli rotayı izleyerek malzemeleri doğru sırayla teslim etmek için aynı anda birden fazla talimat alabiliyor.

LG CLOi ServeBot'lar, LG Sciencepark araştırma kampüsünde bulunan bir markette, yalnızca asansörlerle erişilebilen katlardaki çalışanlara atıştırmalıklar ve içecekler sunmak için çalışıyor. Teslim edilen ürünler, ancak robot hedefine ulaştığında açılabilen kilit altında güvende tutuluyor.

LG CLOi ChefBot ve GuideBot

LG CLOi ChefBo ise restoranlarda müşteriler için lezzetli erişte bazlı yemekler hazırlayabilen altı eksenli çok eklemli bir robot. LG CLOi GuideBot da havaalanları, alışveriş merkezleri ve sergi salonları gibi yerler için ulaşılabilir bir 'danışma' olarak tasarlandı. LG CLOi GuideBot, yararlı bilgiler içeren bir kılavuzun yanı sıra, insanların gittikleri yere kolayca ulaşmalarına yardımcı olmak için çeşitli bilgileri barındıran geniş bir dokunmatik ekrana sahip.

LG CLOi UV-C Robot

Açıklamadaki bilgilere göre, 1,6 metre uzunluğundaki LG CLOi UV (ultraviyole C) Robotu, CES 2021'de büyük ilgi gördü.

Önünde ve arkasında büyük UV lambaları bulunan bu mobil hijyen makinesinin, 50 santimetre mesafe içinde kolon basilinin yüzde 99,9'unu dezenfekte ettiği kanıtlandı. Bu robot, insan hareket sensörü sayesinde, insan operatörlerinin ultraviyole ışığa maruziyetini en aza indirmek için mobil uygulama aracılığıyla çalıştırılabiliyor. LG'nin UV robotu, bu yılın sonlarına doğru ABD'de ilk kez kullanıma sunulacak.

LG CLOi BaristaBot

LG CLOi BaristaBot ise uzun süredir uygulanan sosyal mesafe kuralları karşısında, hem tüketicilere hem de işletme sahiplerine yardımcı olmak amacıyla Güney Kore'nin Seul kentindeki seçkin kafelerde uzmanlığını sunuyor. Her seferinde aynı lezzette kahve porsiyonu sunma becerisiyle tasarlanan bu süper şarjlı barista, lezzetli bir fincan kahve için çekirdek türleri, su sıcaklığı ve demleme sürelerinin yer aldığı geniş bir veri tabanı kullanıyor.

hastaneler, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LG'nin robot teknolojileri CES 2021'de görücüye çıktı - Son Dakika


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