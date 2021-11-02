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LG'nin yeni araç içi bilgi eğlence sistemi Megane E-TECH Electric ile sunulacak - Son Dakika

LG'nin yeni araç içi bilgi eğlence sistemi Megane E-TECH Electric ile sunulacak

02.11.2021 15:31
LG'nin yeni araç içi bilgi eğlence sistemi Megane E-TECH Electric ile sunulacak

LG Electronics'in (LG) yeni nesil Araç İçi Bilgi-Eğlence (IVI) sistemi, 2022'de yeni Renault MEgane E-TECH Electric ile piyasaya sürülecek.

LG Electronics'in (LG) yeni nesil Araç İçi Bilgi-Eğlence (IVI) sistemi, 2022'de yeni Renault MEgane E-TECH Electric ile piyasaya sürülecek.

LG açıklamasına göre, markanın gelişmiş IVI sistemiyle donatılmış yeni araç, kısa süre önce Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen dünyanın en büyük mobilite konferansı IAA MOBILITY 2021'de görücüye çıkarak büyük övgü topladı.

IVI sistemine güç veren yazılım, LG tarafından Renault ile ortaklaşa geliştirildi ve temeli Google Android Automotive'e dayanıyor. Yazılım aynı zamanda, LG tarafından büyük kuruluşların yüksek kaliteli ürün ve hizmetleri daha hızlı geliştirmek ve sunmak için çevik metodolojileri benimsemesine yardımcı olacak bir dizi ilke ve süreç olan Scaled Agile Framework'ü (SAFe) kullanan ilk yazılım olarak tanınıyor. Yazılım, işletim sistemini kablosuz olarak güncelleyebilme ve araç şarj durumunu uzaktan kontrol edebilme gibi kolaylık sağlayıcı farklı özellikler sunmak için aracın donanımından bağımsız olarak çalışıyor.

Ayrıca, LG'nin Android tabanlı IVI sistemi, Google Otomotiv Hizmetleri'nden (GAS) sertifika alan Android 10 tabanlı ilk sistem olma unvanını taşıyor. Platform, akıllı bilgi-eğlence hizmetleri ve Merkez Bilgi Ekranı (CID) aracılığıyla Google Asistan, Google Haritalar ve Google Play dahil olmak üzere çeşitli Google uygulamalarına kolay erişim sunuyor. Şık, sezgisel İnsan Makine Arayüzü (HMI) ve kullanıcı deneyimi odağı ile sistem, günümüzün sürücülerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ve otomobil yolculuğunu daha keyifli hale getirmek için LG'nin bir araç çözümleri sağlayıcısı olarak artan yeteneklerinden yararlanıyor.

LG'nin Otomotiv Bileşenleri (VS) Şirketi, mobilitedeki en son gelişmeleri ve trendleri yansıtan IVI sistemleri ve Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri'nin (ADAS) küresel üst düzey tedarikçisi olarak itibar kazanıyor. İş birimi, otomotiv aydınlatma ve far sistemleri sağlayıcısı ZKW Group'un satın alınması ve temmuz ayında piyasaya sürülen LG Magna e-Powertrain'i oluşturmak için Magna International ile yakın zamanda yapılan ortak girişimin de dahil olduğu çeşitli girişimlerle yeteneklerini ve pazar erişimini sürekli olarak genişletiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Yazılım Fabrikası Alliance Global Başkan Yardımcısı Thierry Cammal, "Dijital kokpitler, sürücülerin ve yolcuların araçlarıyla etkileşim şeklini hızla değiştirerek daha fazla kişiselleştirme ve gelişmiş konfor sağlıyor. LG ile devam eden ortak çalışmamızın, IAA MOBILITY'de tanıtılan Megane E-TECH Electric'imiz için olağanüstü bir Android kokpit sunmada kritik öneme sahip olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

LG Otomotiv Bileşenleri Şirketi Başkanı Dr. Kim Jin-yong ise "Yeni IVI sistemimiz, istikrarlı, gelişmiş ve kullanıcı dostu otomotiv yazılım platformlarına yönelik artan talebi karşılamakla kalmıyor, bunun üzerine de çıkıyor. Sürekli yenilik ve Renault gibi uzman ortaklarla iş birliği yoluyla LG, kendini farklılaştırılmış araç içi deneyimler sunmaya ve küresel otomobil endüstrisi için bir çözüm sağlayıcı olarak konumunu daha da güçlendirmeye adamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Renault, Tragger, Google, Megane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LG'nin yeni araç içi bilgi eğlence sistemi Megane E-TECH Electric ile sunulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: LG'nin yeni araç içi bilgi eğlence sistemi Megane E-TECH Electric ile sunulacak - Son Dakika
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