LG'nin yeni güneş paneli NeON H, sürdürülebilir enerji çözümü sunuyor

LG Electronics'in (LG) yeni geliştirilen NeON H güneş paneli, şirketin yenilikçi N-tipi yarı kesilmiş hücrelerini içeriyor, yüksek güç çıkışı sağlıyor ve 25 yıllık garantiyle destekleniyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, NeON H güneş paneli, önceki modele kıyasla gelişmiş performans sunan bir paket içinde karbonsuz enerji ve uzun süreli güvenilirlik sunduğu için hem konut hem de ticari uygulamalar için ideal çözüm olarak gösteriliyor.

Piyasadaki güneş panellerinin çoğunda pozitif tip hücreler tercih edilirken, LG NeON H, santigrat derece başına yüzde -.33 sıcaklık katsayısına sahip negatif N-tipi hücreler kullanıyor.

N tipi hücrelerin iki yüzeyli hücre yapısı, hücrelerin güneş ışığını hem ön hem de arka taraftan absorbe etmesini sağlıyor. Sonuç olarak panel, 120 hücresinden maksimum 390W üreterek olağanüstü çıktı sağlarken, aynı zamanda güç kaybını da en aza indiriyor.

Son derece dayanıklı enerji çözümü, zorlu hava koşullarına dayanabilirken, ayrıca kurulumdan sonraki ilk saatlerde güneş ışığına maruz kalmadan kaynaklanan performans kaybı ve ışığın neden olduğu bozulmaya (LID) dayanıklı olmasıyla biliniyor.

LG, iki büyük uluslararası denetim ve sertifika kuruluşu olan UL ve TÜV Rheinland tarafından onaylanmış kurum içi güneş enerjisi test tesislerini işleten dünyanın ilk üreticisi olma unvanına sahip. Endüstri standardı test kriterlerini karşılayan LG NeON H panellerinin, 25 yıllık sürekli kullanımdan sonra bile orijinal performanslarının yüzde 90,6'sı ile çalışacağı garanti ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics İş Çözümleri Şirketi Başkan Yardımcısı ve Enerji İş Birimi Başkanı Kevin Kim, "Yeni NeON H güneş panelimiz, LG'nin yarattığı en güvenilir ve verimli yenilenebilir enerji çözümüdür. Güneş enerjisi ürünleri için çeyrek asır garanti sunma güvenine sahip yalnızca bir avuç üreticiden biri olan LG, zamanın testine dayanan verimli ve etkili çözümler sağlama taahhüdünü sürdürüyor." ifadelerini kullandı.