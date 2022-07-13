LG'nin yuvarlanabilir telefonu kanlı canlı görüldü!

Akıllı telefon pazarına damga vuran markalardan biri olan LG'nin yuvarlanabilir ekranlı telefonu ortaya çıktı. Şu anda iptal edilmiş olan bu proje, yeni bir videoyla yeniden gündeme geldi. Videoya göre LG'nin katlanabilir prototipi oldukça stabil çalışıyor.

LG, yuvarlanabilir telefonu neden iptal etti?

LG'nin akıllı telefon pazarından çıkmadan önce yuvarlanabilir ekranlı "Rollable" modeli üzerinde çalıştığı ve seri üretime hazır olduğu bildirildi. Aslında ilk resmi paylaşım CES 2021'de gösterildi, fakat sadece render görsellerini içeriyordu.

Yeni video LG'nin gerçekten rulo gibi katlanabilen bir telefon geliştirdiğini gösterdi. Checkout Tech isimli bir YouTube kanalı tarafından yayınlanan video, LG Rollable akıllı telefonun farklı açılardan nasıl göründüğünü ortaya çıkardı. Her ne kadar benzer bir çalışmayla karşılaşmamış olsak da, telefonun ekranında çok fazla parlama ve yansıma olduğu görülüyor.

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LG Rollable modeli hakkında çok fazla bilgi sağlanmadı ve videoda da yeni detaylar yer almadı. Sadece akıllı telefonun ekranının bir düğme yardımıyla küçülüp büyüdüğünü görüyoruz.

The Verge'de yer alan teknik özelliklere göre, yuvarlanabilir telefonun orijinal ekranı 6,8 inç boyutunda ve 1080×2428 piksel çözünürlüğünde. Ekstra kısımla birlikte ise 7,4 inç boyutuna ve 1600×2428 piksel çözünürlüğe genişliyor. Videoda ayrıca LG Rollable'ın üç kamera kurulumuna yer veren arka kapağı da yer aldı.

Resmi olmayan bilgilere göre LG, bu akıllı telefonların bir bölümünü kendi çalışanlarına sattı. Videonun da eski bir tarihte çalışanlar tarafından çekildiği düşünülüyor. Ancak şirketin akıllı telefon pazarını çoktan kapattığını ve LG Rollable'ın iptal edildiğini belirtelim.

Koreli üretici, akıllı telefon pazarında havlu atmış olsa da, benzer çalışmaları yürüten şirketler bulunuyor. Yuvarlanabilir ekran teknolojisi, Samsung veya Oppo tarafından test ediliyor.

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