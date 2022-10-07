LG OLED evo, 212 Photography Istanbul'a teknoloji desteği veriyor

LG OLED evo, 6-16 Ekim'de gerçekleştirilen 212 Photography Istanbul'a teknoloji desteği ile katkıda bulunuyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, fotoğraf sanatı üzerinden disiplinlerarası bir diyalog ortamı sunan "şehrin festivali" 212 Photography Istanbul, 6-16 Ekim'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın katkıları, LG OLED evo'nun teknoloji desteğiyle sanatseverlerle buluşuyor.

10 gün boyunca, 15'e yakın mekanda 60'ın üzerinde sanatçının 500'ün üzerinde eserini sanatseverlerle buluşturacak olan festivalde, fotoğrafın yanı sıra yeni medya, video sanatı, heykel ve daha pek çok farklı yaklaşım görülebilecek.

Festival kapsamında Tophane-i Amire, Akaretler Sıraevleri ve Bomontiada'da aralarında Leila Jeffreys, John Hiltunen, Fred Mortagne, La Mer, Our Ark'ın da bulunduğu sanatçıların video eserleri LG OLED evo ekranlarda sergilenecek.

Sanatla teknolojiyi buluşturan TV

Sanat eserlerinin sunumundan ilham alınarak tasarlanan LG OLED evo, kendinden aydınlatmalı OLED piksel teknolojisini yenilikçi ve minimalist tarzla sunuyor.

OLED'in evriminde bir sonraki seviye olan OLED evo teknolojisi, benzersiz netlik ve ayrıntı ile ultra gerçekçi görüntüler ve yüksek parlaklık sunuyor. TV'de bulunan Galeri Modu özelliği de kullanıcıların TV izlemedikleri anlarda birbirinden değerli sanat eserleri ve fotoğrafları göstererek ekranı bir tabloya dönüştürüyor.