LG, OLED TV Teknolojisinde Devrim Yaratacak! - Son Dakika
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LG, OLED TV Teknolojisinde Devrim Yaratacak!

05.10.2022 00:16
LG, OLED TV Teknolojisinde Devrim Yaratacak!

LG, OLED pazarında daha fazla söz sahibi olmak için ABD'deki en son ticaret fuarında dünyanın en büyük organik ışık yayan OLED TV'sini sergiledi.

LG Electronics, OLED pazarından devrim yaratmak için yeni bir çalışmaya başladı.

Şirket en büyük pazarlardan biri olan ABD pazarına yeni bir teknolojiye sahip akıllı tv sunacağını bildirdi.

ABD'de gerçekleşen, en son ticaret fuarında dünyanın en büyük organik ışık yayan OLED TV'si gösterildi.

Gelen bilgiye göre LG Electronics, 97 inç OLED TV veya OLED evo Gallery Edition serisini, Dallas, Teksas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Tasarım ve Kurulum Derneği (CEDIA) Expo 2022'de tanıttı.

LG, OLED TV Teknolojisinde Devrim Yaratacak!

LG, OLED TV Teknolojisinde Devrim Yaratacak!

Güney Koreli tüketici elektroniği devi, geçtiğimiz ay Berlin'de düzenlenen IFA 2022 elektronik ticaret fuarında 97 inç OLED TV'yi ilk kez görücüye çıkardı. CEDIA 2022'de şirket, dünyanın ilk bükülebilir OLED oyun monitörü Flex'i ve taşınabilir LG StanbyME'yi de sergiledi.

LG Electronics en son yeni ürün grubuyla, yakın zamanda gerçekleşecek ABD'deki büyük alışveriş sezonlarında yüksek talep beklendiğini bildirmişti.

ABD'deki premium TV pazarındaki liderliğini sağlamlaştırmayı hedeflediğini söyledi. OLED TV'ler ilk yarıda LG'nin tüm akıllı TV satışlarının yüzde 33,2'sini oluşturdu.

LG, OLED TV Teknolojisinde Devrim Yaratacak!

Akıllı TV üreticileri, talebin bütçe kategorisi cihazlarda yavaşladığı ve daha karlı segmentte baskıyı arttırdığı bildiriliyor. Sektör takipçisi Omdia'ya göre, premium TV segmentinde Samsung Electronics, yüzde 53,6 pazar payına sahip olurken, onu yüzde 21,5 ile LG ve yüzde 17,2 ile Sony takip ediyor.

OLED TV segmentinde LG, ilk yarıda tüm küresel OLED sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 62'sini oluşturan 1,69 milyon adet satarak birinci sıradaki yerini korudu.

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Kaynak: Tekmoloji

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