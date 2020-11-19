LG OLED TV ve Xbox Series X, yeni nesil oyun deneyimi sunuyor - Son Dakika

LG OLED TV ve Xbox Series X, yeni nesil oyun deneyimi sunuyor

19.11.2020 12:03
LG OLED TV ve Xbox Series X, yeni nesil oyun deneyimi sunuyor, System.String[]

LG, Microsoft'un Türkiye'de de satışa sunulan yeni Xbox Series X oyun konsolu için TV ortağı olduğunu duyurdu.

LG, Microsoft'un Türkiye'de de satışa sunulan yeni Xbox Series X oyun konsolu için TV ortağı olduğunu duyurdu.

LG Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, LG ve Xbox, Türkiye'de de satışa sunulan yeni Xbox Series X oyun konsolu ve LG OLED TV'nin birlikte yarattığı benzersiz oyun deneyimini vurgulamak için özel bir pazarlama ortaklığına gitti. LG OLED TV, tüketicilere LG'nin yeni OLED modellerinde Xbox Series X ile oyun oynama heyecanını deneyimleme fırsatı sağlamak için satış noktalarında düzenlenecek özel etkinliklerde Microsoft'un yeni konsolunun resmi TV ortağı oldu.

LG'nin en gelişmiş TV'si ve Xbox'ın şimdiye kadarki en hızlı ve en güçlü konsolunun birleşimi, oyuncuların yeni nesil oyun deneyimini yaşamalarına olanak tanıyor. LG OLED TV, düşük giriş gecikmeli ultra hızlı 1 ms tepki süresi, Değişken Yenileme Hızı (VRR), Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM) ve gelişmiş dönüş ses kanalı (eARC) dahil olmak üzere en yeni HDMI teknik özelliklerini desteklemesiyle, oyunların yalnızca mükemmel şekilde görüntülenmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda daha iyi ses veriyor ve daha duyarlı hale getiriyor. LG OLED TV'ler, bu özellikleri desteklemeye hazır dört bağlantı noktasıyla, konsollardan PC'lere kadar çok sayıda donanım kurulumu için eşzamanlı bağlantıların tüm avantajlarını sunuyor.

İkilinin gelişmiş birleşik işlem gücü, oyuncuların gerçek zamanlı ışın izleme grafik teknolojisindeki en son gelişmelerden yararlanmaları için saniyede 120 kareye kadar 4K oyunun keyfini çıkarmalarını sağlıyor. LG'nin 2020 model OLED TV'leri, yeni HGiG (HDR Oyun İlgi Grubu) modunu ilk destekleyenler arasında.

LG OLED TV kendi parlaklıklarını kontrol edebilen milyonlarca OLED pikselinin yarattığı kusursuz siyah ve kusursuz renklerle benzersiz bir görüntü deneyimi sunuyor. Dolby Vision ve Dolby Atmos'u destekleyen ilk TV ve ilk oyun konsolu olan LG OLED TV ve Xbox Series X, dinamik görüntüler ve seslerle oyuncuları aksiyonun derinliklerine çekecek.

Oyunlardan kaynaklanan göz yorgunluğuna karşı, LG'nin 2020 OLED serisinde uluslararası test firması tarafından belirlenen yüksek kriterlerin her birini karşılayan TÜV Rhineland onaylı Eye Comfort Display (Göz Konforunu Sağlayan Ekran) olan paneller bulunuyor. Sertifika, TV'lerin titreşimsiz olduğunu, minimum mavi ışık yaydığını ve geniş bir açıdan bakıldığında geniş bir renk gamı, mükemmel HDR performansı ve tutarlı görüntü kalitesi sunduğunu gösteriyor. LG OLED TV'ler aynı zamanda Underwriters Laboratories (UL) tarafından titreşimsiz ve düşük mavi ışık yayan, fotobiyolojik tehlike oluşturmadıkları doğrulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Ev Eğlence Şirketi'nin TV Ürün Planlama Bölümü Başkanı S.P. Baik, "OLED TV'lerimizi geliştirirken oyuncuların ihtiyaçlarını çok ciddiye alıyoruz, bu yüzden Xbox Series X'in resmi ortağı olabilmek bizim için çok anlamlı. LG OLED TV ile Xbox Series X'in bir araya gelmesi ile elde edilen yüksek görsel kalitenin oyuncuları fazlasıyla memnun edeceğinden eminiz." ifadelerini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LG OLED TV ve Xbox Series X, yeni nesil oyun deneyimi sunuyor - Son Dakika


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