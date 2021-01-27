LG OLED TV'ye "Teknoloji ve Mühendislik" ödülü - Son Dakika

LG OLED TV'ye "Teknoloji ve Mühendislik" ödülü

27.01.2021 12:13
LG OLED TV'ye

LG Electronics Ev Eğlence Sistemleri Şirketi, Ar-Ge Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Nam Ho-jun LG'nin Teknoloji ve Mühendislik Emmy Ödülleri'nde onurlandırılması ile ilgili olarak "LG OLED TV'nin TV ve yayıncılık sektörünün en ikonik ödüllerinden biri ile kendini kabul ettirmesinden...

LG Electronics Ev Eğlence Sistemleri Şirketi, Ar-Ge Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Nam Ho-jun LG'nin Teknoloji ve Mühendislik Emmy Ödülleri'nde onurlandırılması ile ilgili olarak "LG OLED TV'nin TV ve yayıncılık sektörünün en ikonik ödüllerinden biri ile kendini kabul ettirmesinden gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG OLED TV, 72. Teknoloji ve Mühendislik Emmy Ödülleri'nde onurlandırıldı. Ulusal Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ilk olarak 1948'de organize edilen Teknoloji ve Mühendislik Emmy Ödülleri, yayın teknolojisindeki gelişimi ve yeniliği onurlandırırken, yenilikçi ürünleri televizyon mühendisliğine katkılarından dolayı ödüllendiriyor.

LG, televizyonu stüdyo referans ekranı olarak kullanılabilecek düzeye getirmesi ve geliştirmesine yönelik inovasyonları nedeniyle ödüle layık görüldü.

LG OLED TV'ler, olağanüstü doğru renk reprodüksiyonları ve eşsiz kontrastları nedeniyle dünyanın en iyi prodüksiyon stüdyoları ve tanınmış içerik üreticileri tarafından büyük ilgi görüyor. LG OLED TV'ler, optimize edilmiş video işleme, sınıfının en iyisi kalibrasyon, çok sayıda video ve ses formatı desteğiyle birlikte profesyonel içerik oluşturucuların ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş daha bir çok özellik sunuyor. LG OLED TV'ler, büyük Hollywood film stüdyoları, önde gelen içerik üreticileri ve dağıtımcıları tarafından referans ekranı olarak yaygın şekilde kullanılıyor.

Kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisi ile her ayrıntıyı ve nüansı açığa çıkaran ve yönetmenlerin görsel vizyonunu yansıtabilen LG OLED, kreatif camianın yüksek kalite standartlarını karşılama kapasitesi sayesinde bir referans ekranı olarak popülerliğini koruyor. LG OLED TV'ler, renkleri yeniden üretirken hareketleri de hassas bir şekilde sunabilmeleri sayesinde, dünya çapındaki canlı spor karşılaşmalarının naklen yayın stüdyolarında da yaygın olarak kullanılıyor.

Tüketiciler ve endüstri uzmanları tarafından övgüye layık görülen LG OLED TV, kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisi ile diğer ekranlarla karşılaştırılamayacak düzeyde üstün bir görüntü kalitesi sunuyor. Etkileyici kontrast oranı, daha derin siyahlar, geniş görüş açısı ve hızlı yanıt süreleri, LG OLED'i Premium TV kategorisinin zirvesine taşıyan özelliklerin başında geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Ev Eğlence Sistemleri Şirketi, Ar-Ge Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Nam Ho-jun "LG OLED TV'nin TV ve yayıncılık sektörünün en ikonik ödüllerinden biri ile kendini kabul ettirmesinden gurur duyuyoruz. Bu ödül, OLED TV'lerimizin en iyi ev izleme deneyimlerini sunduğunun bir kanıtı ve tüketicilerin sevdikleri içerikleri, yapımcıların izlenmesini istediği gibi izlemelerine olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

Bu ödül, hızla gelişen akıllı, ultra yüksek çözünürlüklü televizyonlar alanında ödüllü diğer LG yeniliklerinin hemen ardından geliyor. Kısa süre önce LG Electronics, eksiksiz bir TV deneyimi sunmak üzere HTML5 desteği eklediği için bir Teknik Emmy Ödülü almıştı.

Bunun yanı sıra LG OLED TV'ler 1D ve 3D LUT tabanlı donanım düzeyinde CalMAN kalibrasyonunu desteklediği için Hollywood Profesyoneller Birliği'nden (HPA) Mühendislik Mükemmelliği Ödülü'ne layık görülmüştü. Daha önce, LG'nin ABD Ar-Ge iştiraki Zenith Electronics LLC, ilk kablosuz TV uzaktan kumandası, HDTV ve stereo TV için endüstri standartları ve düz ekran ekranlar gibi öncü gelişmeler nedeniyle Teknik Emmy Ödülleri kazanmıştı.

Araştırma Geliştirme, Emmy Ödülleri, Hollywood, Naima, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LG OLED TV'ye 'Teknoloji ve Mühendislik' ödülü - Son Dakika


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