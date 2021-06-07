LG One Quick Share ile ekran paylaşımı güvenli bir hale geliyor

LG Electronics (LG), profesyonel kullanıcıların sıklıkla kullandığı ekran paylaşımına yeni bir boyut kazandıran LG One Quick Share ile ekran paylaşımını hızlı ve güvenli bir hale getiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG One: Quick Share, kişisel bilgisayarlar için USB tabanlı kablosuz bir ekran paylaşım çözümü.

Kullanıcılar kurulumu ve kullanımı kolay One: Quick Share ile kişisel PC ekranlarını, LG endüstriyel monitörleri ile kolayca paylaşabiliyor.

Kullanımı kolay olan ve tak-çalıştır mantığıyla kurulan One: Quick Share'i eşleştirmek için LG mönitöre bağlanmak yeterli.

Kullanıcıların ilk kurulumda dikkat etmesi gereken tek şey ise kişisel bilgisayarlarına One: Quick Share izleme yazılımını yüklemiş olmak. Sonrasında bu yazılım üzerinden otomatik olarak eşleşen cihazın kullanım sonunda bağlantısını kesmek de kolay. Aynı zamanda bir LG Signage ile toplam 4 adet One: Quick Share cihaz bağlanabiliyor.

Kurulumdan sonra kullanıcılar, One: Quick Share üzerinde bulunan düğmeye farklı şekillerde basarak, PC ekranını kablosuz olarak basitçe paylaşabilir, başkasının ekranına bağlanıp o ekranı görebilir ve LG monitör üzerinde aynı anda 4 adede kadar bilgisayar ekranını görüntüleyebilir.

One: Quick Share PC uygulaması üzerinden uzaktan kumanda olmadan uyumlu model monitörün ses seviyesi, resim modu, otomatik parlaklık gibi varsayılan ayar değerlerini değiştirmek de mümkün.

Ayrıca yönetici ayrıcalıklarına sahip toplantı düzenleyicisi, monitörde paylaşılan ekranları yönetebilir, bölünmüş ekranların sırasını değiştirebilir, ekran paylaşımını durdurabilir veya hatta bağlı ekranlar arasından dilediği ekranı seçebilir.