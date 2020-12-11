LG ProBeam lazer projektörleri, toplantıların yeni misafiri olmaya hazırlanıyor - Son Dakika

LG ProBeam lazer projektörleri, toplantıların yeni misafiri olmaya hazırlanıyor

11.12.2020 10:11
LG ProBeam lazer projektörleri, toplantıların yeni misafiri olmaya hazırlanıyor, System.String[]

LG Electronics'in (LG) yeni LG ProBeam lazer projektörleri, toplantı odalarının en yeni misafiri olmaya hazırlanıyor.

LG Electronics'in (LG) yeni LG ProBeam lazer projektörleri, toplantı odalarının en yeni misafiri olmaya hazırlanıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, tercihe göre Full HD (BF50KG) ve 4K çözünürlük sunan (BF50NST) projeksiyon cihazları ile toplantılar daha net ve renkli olacak. LG'nin popüler yüksek çözünürlüklü projektör serisinde yer alan ProBeam cihazlar, her ölçekteki şirket için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Uzun yıllardan bu yana projeksiyon cihazlarında lamba teknolojisi kullanılıyor. Lambalı projeksiyon cihazlarında lamba ömrü önemli bir sorun olarak öne çıkarken lazer projeksiyon cihazları yeni teknolojileriyle on yıla varan kullanım süresi vaat ediyor. ProBeam'lerde yer alan güçlü lazer ışık kaynağı daha parlak görüntüler sağlıyor ve 20 bin saate kadar ömür sunuyor. Bu projektör günde 8 saat çalışması durumunda dahi 7 yıl dayanıyor. Çalışma süresi günde 2 saat olan bir cihazın ömrü ise 28 yıl.

Lambalı cihazlarda lamba eskidikçe görüntü kalitesi azalmaya başlarken, lazer cihazlar ilk günkü performansını da sürdürüyor. Ayrıca lazer projeksiyon cihazları daha düşük toplam sahip olma maliyeti ile de işletmeler için farklı bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Lazer cihazlar, lambalı cihazlara göre çok daha hızlı yapılan ayarlamalarla en iyi ortam performansını da sunuyor. Toplantı odaları ister karanlık, ister loş, ister çok aydınlık olsun son teknolojiye sahip ProBeam'ler birkaç saniye içinde bulunduğu ortama uyum sağlayabilme özelliğine sahip.

Esnek ve kolay kurulum

LG ProBeam projeksiyon cihazları Lens Kaydırma ve Yakınlaştırma x1,6 özelliği projektörü istenilen yere kurabilme, ekranı tam boyut ve konuma ayarlayabilme olanağı da sunuyor. HDBaseT uyumluluğuna da sahip ProBeam, ultra yüksek kaliteye sahip video ve ses, ethernet, kontroller, USB ve hatta 100 W'a kadar güç aktarımı için beş farklı sinyali taşımak için tek bir uzun mesafe kablosu kullanıyor. Ayrıca ProBeam lazer projektörler, çalışma alanınıza kolayca sığacak şekilde kompakt bir tasarıma da sahip.

ProBeam lazer projektörler akıllı kablosuz bağlantı özelliğine de sahip. Akıllı iletişim için, ekranı ve sesi kablosuz yansıtma (Miracast) ve bluetooth eşleştirme ile rahatça paylaşmak mümkün. Ayrıca webOS ile cihaz Wi-Fi ağını kullanarak internete bağlanabiliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, LG Electronics Business Solutions Company Kıdemli Başkan Yardımcısı ve BT İş Birimi Başkanı Jang Ik-hwan, "Kurumsal dünyada çok tercih edileceğini düşündüğümüz yeni ProBeam projeksiyon cihazlarımız uzun ömrü, kolay kurulumu, çevreci yapısı ve elektrik faturalarını azaltacak teknolojisiyle her ölçekteki şirketin ilk tercihi olacak." ifadesini kullandı.

Full HD, İdeal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LG ProBeam lazer projektörleri, toplantıların yeni misafiri olmaya hazırlanıyor - Son Dakika


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