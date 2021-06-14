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LG PuriCare 360 bebeği ve küçük çocuğu olan annelerin de tercihi - Son Dakika

LG PuriCare 360 bebeği ve küçük çocuğu olan annelerin de tercihi

14.06.2021 13:21
LG PuriCare 360 bebeği ve küçük çocuğu olan annelerin de tercihi, System.String[]

LG Electronics'in (LG) hava temizleme çözümü LG PuriCare 360, bebek ve çocukları için her zaman en iyi ve en sağlıklıyı arayan annelerin favori iklimlendirme çözümü oluyor.

LG Electronics'in (LG) hava temizleme çözümü LG PuriCare 360, bebek ve çocukları için her zaman en iyi ve en sağlıklıyı arayan annelerin favori iklimlendirme çözümü oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG PuriCare 360, Safe Plus filtresi ile ev içerisinde her zaman temiz ve sağlıklı hava isteyenlere ekstra koruma sağlıyor.

İçerisinde bulunulan salgın dönemi, temiz ve sağlıklı havanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yasaklar ve ekstra korunma ihtiyacı nedeniyle, zamanının çoğunu evden geçiren, evden çalışıp, evden eğitim gören tüketiciler, bulundukları ortamın havalanmış olmasının, temiz hava solumanın yarattığı olumlu etkiyi bizzat gözlemlediler.

Ancak şehir hayatı ve hava şartları tüketicilere her zaman evlerinin pencerelerini sonuna kadar açıp havalandırma imkanı tanımıyor. Tanısa bile maalesef büyük şehirlerin havası da umulan kadar temiz olmuyor.

LG, her ortama temiz ve sağlıklı hava sunan LG PuriCare 360 ile bu soruna da çözüm sunuyor. Üstelik PuriCare 360 gelişmiş Safe Plus filtresi ile şimdi daha fazla eve bir üst düzeyde hava temizliği getiriyor.

LG PuriCare 360, tüm odadaki havayı tazeliyor ve canlandırıyor

İki son teknoloji filtreye ve benzersiz 360 derecelik hava filtreleme sistemine sahip LG PuriCare 360 hava temizleyici, tüm evde taze ve temiz hava sağlama konusunda çıtayı bir adım yükseltiyor.

LG PuriCare 360'ın gelişmiş Safe Plus filtresiyle, bebeği ve küçük çocuğu olan annelerin de tercihi oluyor. 360 derecelik tasarımıyla tanınan LG PuriCare 360, tüm odadaki havayı tazeliyor ve canlandırıyor.

Çözüm, tüm kör noktaları ortadan kaldırmak ve tam kapsamlı temiz hava sağlamak için cihazın üst kısmından yükselen ve sola ve sağa dönen Clean Booster1 özelliğini kullanarak filtrelenmiş havayı 7,5 metreye kadar gönderiyor.

LG PuriCare, kullandığı çoklu filtreleme sistem ile ekstra temiz ve ferah hava sunuyor. Safe Plus filtresiyle kirli ve zararlı havayı, ultra ince tozları ortadan kaldırırken Koku Giderme Filtresi ile koku, duman ve kimyasallar gibi havada gizlenen zararlı gazları yakalıyor.

PuriCare 360'da kullanılan İyonlaştırıcı ise, su (H2O) üreten ve başka hiçbir şey üretmeyen kimyasal bir reaksiyon oluşturmak için maddeleri İyon kümeleriyle çevreleyen, havadaki istenmeyen maddeleri ortadan kaldırmak için kullanılan başka bir yenilik olarak göze çarpıyor.

LG PuriCare 360, çapı bir mikrometreden küçük olan ince parçacıkları algılayan gelişmiş bir Akıllı Sensör ile donatılmış durumda.

Sensör ayrıca her zaman gerçek kirlilik seviyesine göre çalıştığından emin olmak için gerçek zamanlı durum kontrolleri gerçekleştiriyor.

Bu arada, akıllı LED Göstergesi, kullanıcıların hava kalitesini bir bakışta kontrol etmelerini sağlamak için dört renkli ışık kullanıyor. Göstergede, iç mekan kirlilik seviyelerini ve arıtma sürecini kolayca takip etmek için hava kalitesi ve koku ölçümleri açıkça görüntüleniyor.

Daha fazla konfor için LG ThinQ, PuriCare cihazlarını herhangi bir yerden kontrol etmelerini sağlıyor. Kullanıcılar, LG PuriCare'i cep telefonlarından kontrol edebiliyor, açıp kapatabiliyor ve filtre durumlarıyla ilgili bilgi alabiliyorlar.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG PuriCare 360 bebeği ve küçük çocuğu olan annelerin de tercihi - Son Dakika Ekonomi


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