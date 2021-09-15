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LG PuriCare ile kapalı ortamda temiz ve sağlıklı hava solumak mümkün - Son Dakika

LG PuriCare ile kapalı ortamda temiz ve sağlıklı hava solumak mümkün

15.09.2021 11:30
LG PuriCare ile kapalı ortamda temiz ve sağlıklı hava solumak mümkün, System.String[]

Bulunduğu her ortama temiz ve taze hava sağlayan, Clean Booster özelliği ile ferah ve taze havayı 7,5 metreye kadar ileten, HEPA filtresi ve havadaki alerjenlerin yüzde 90'ından fazlasını ortadan kaldıran astım ve alerji dostu olan hava temizleme çözümü LG PuriCare, eylül ayında Türkiye'de...

Bulunduğu her ortama temiz ve taze hava sağlayan, Clean Booster özelliği ile ferah ve taze havayı 7,5 metreye kadar ileten, HEPA filtresi ve havadaki alerjenlerin yüzde 90'ından fazlasını ortadan kaldıran astım ve alerji dostu olan hava temizleme çözümü LG PuriCare, eylül ayında Türkiye'de satışa sunuluyor.

LG Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, sonbahar sinyallerini aniden soğuyan havalar, ortaya çıkan hırka ve montlar ve kapanan pencerelerle verdi. Bir anda bunaltan sıcaklardan serin havalara geçince kapalı ortamda geçirilen zaman artmaya başladı.

Evlerde daha fazla zaman geçirmeye başlanılan, pencereleri sonuna kadar açıp ya da dışarı çıkıp temiz hava alınamayan bu dönemlerde, hava temizleme cihazları tıpkı evdeki beyaz eşya ya da TV'ler gibi günlük hayatın önemli bir parçası haline geldi.

Yaklaşan kış aylarıyla birlikte hava temizleme cihazlarına artan ihtiyacı gören LG, hava temizleme cihazı LG PuriCare'i Türkiye'de satışa sunuyor. Çift filtreli LG PuriCare 360 Dual Filter ve tek filtreye sahip LG PuriCare 360 Single Filter eylül ayı itibarıyla tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Endüstriyel hava kirliliği, toz ve kötü kokular nedeniyle bozulan iç mekan havasını temizleyen, ferahlık ve tazelik veren LG PuriCare, sağlıklı bir ortam yaratılmasına yardımcı oluyor. Türkiye'de de iki farklı modeli ile satışa sunulacak LG PuriCare 360??, geniş alanlardaki havayı ferahlatmayı ve tazelemeyi sağlayan 360 derece fan tasarımı ile dikkati çekiyor.

Cihaz açıldığında, filtrelenmiş havayı tüm odaya dağıtmak için yükselen ve dönen Clean Booster özelliği ile temiz havayı 7,5 metreye kadar itebiliyor, 70 derecelik dönüşle daha eşit dağılım sağlıyor.

Astım ve alerji dostu hava temizleyici

Sessiz çalışan ve ThinQ uygulamasıyla uzaktan da yönetilebilen LG PuriCare 360, arıtma yöntemi ve çoklu filtre sistemi ile daha saf ve temiz hava sağlamak için altı farklı tipte partikülü yakalıyor. True HEPA filtre sistemine sahip olan LG PuriCare 360, çok ince toz ve alerjenlerin de dahil olduğu 0,3 mikrona kadar olan partiküllerin yüzde 99,97'sini yakalayabiliyor. Ayrıca, kötü koku ve zararlı gazları da yok ediyor.

Çift filtreye sahip LG PuriCare 360 Dual Filter astım ve alerji dostu olmasıyla da öne çıkıyor. LG PuriCare serisi ile ilgili daha fazla bilgi almak için "https://www.lg.com/tr/havatemizleyici" adresi ziyaret edilebiliyor.

Sonbahar, Türkiye, Astım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LG PuriCare ile kapalı ortamda temiz ve sağlıklı hava solumak mümkün - Son Dakika


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SON DAKİKA: LG PuriCare ile kapalı ortamda temiz ve sağlıklı hava solumak mümkün - Son Dakika
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