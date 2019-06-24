Son Dakika Haberleri: LG QR Kodla Ürün Bilgilerini Cep Telefonunuza Getiriyor
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LG QR Kodla Ürün Bilgilerini Cep Telefonunuza Getiriyor

52 dakika önce

LG Ürün Bilgileri QR Kodla Ceplerde LG Electronics, zincir teknoloji marketleri ve LG mağazalarında başlattığı uygulama ile, ürünlere ait tüm bilgi, özellik ve videoları QR kod aracılığı ile cep telefonları üzerinden veriyor.

LG QR Kodla Ürün Bilgilerini Cep Telefonunuza Getiriyor, System.String[]
LG Ürün Bilgileri QR Kodla Ceplerde


LG Electronics, zincir teknoloji marketleri ve LG mağazalarında başlattığı uygulama ile, ürünlere ait tüm bilgi, özellik ve videoları QR kod aracılığı ile cep telefonları üzerinden veriyor.

LG Electronics (LG), zincir teknoloji marketleri ve LG mağazalarında başlattığı QR Kod uygulamasıyla, tüketicilerin ilgilendikleri ürünlerle ilgili tüm bilgileri cep telefonlarına getiriyor. Mağazada satış temsilcisi bulma ve bilgi alma derdini ortadan kaldıran uygulama ile tüketiciler, beğendikleri ürünün yanında bulunan QR kodu cep telefonlarının kameralarına okutuyor ve bu QR kod aracılığı ile, www.lgrehberi.com sayfasına, ilgili ürünün bilgi ve videolarının bulunduğu alana yönlendiriliyorlar.

Tüketiciler, bu alanda, satın almayı düşündükleri ürünün ebatlarından teknik özelliklerine; kurulum ve servis bilgilerinden, tanıtım videolarına kadar tüm detayları bulabiliyor; diğer ürünlerle kıyaslama yaparak en doğru tercihte bulunabiliyorlar.

Yakında Tüm LG Ürünleri QR Kod Uygulamasında


Tüketicilere zaman tasarrufu sağlamanın yanı sıra; en geniş ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayan QR Kod uygulaması; aktif olarak kullanıldığı LG markalı televizyonların yanı sıra; çok yakında LG markalı beyaz eşya, monitör, projektör ve klimalar için de kullanılmaya başlanacak.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:17 Kaynak: Teknotalk.com
Teknoloji
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