LG salon tipi klimada akaryakıt çeki hediyeli kampanya

LG Electronics (LG), büyük metrekarelere sahip alanlar için tasarlanan salon tipi klimalara yönelik akaryakıt çeki hediyeli kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüketiciler, LG'nin klima kampanyaları ile evlerine ve ihtiyaçlarına uygun klimaları birbirinden cazip avantajlarla satın alabiliyorlar.

Sıcakların nefes aldırmaz boyutlara ulaştığı bu günlerde de LG, büyük metrekarelere sahip alanlar için tasarlanan salon tipi klimalara yönelik bir kampanyaya imza attı.

Kampanya kapsamında, 48 bin BTU/h kapasitedeki Salon Tipi Klima (AP-H48GTLA0 modeli) satın alan tüketicilere Petrol Ofisi'nde geçerli 500 TL tutarında akaryakıt çeki hediye ediliyor.

Tüketicilerin kampanya kapsamındaki hediye çeklerini alabilmeleri için kampanya tarihleri içerisinde, kampanyanın geçerli olduğu satış noktalarından belirtilen modelden satın almış olmaları, satın aldıkları ürünün fatura tarihinden geçerli olmak üzere en geç 1 ay içerisinde LG yetkili servisine kurulumunu yaptırmaları ve 31 Ağustos 2021 tarihine kadar www.lgkampanya.com adresindeki LG Salon Tipi Klima kampanya katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

LG'nin 48 bin Btu/h A Sınıfı Inverter Salon Tipi klimaları, şık ve ince tasarımı ile tüm iç mekanlara mükemmel uyum sağlıyor, evlerin ve ofislerin şıklığına şıklık katıyor.

LG salon tipi klimanın gizli gösterge paneli kullanıcılar ekrana dokunduğu an kendini gösteriyor, böylelikle panel üzerindeki ışıklı uyarılar dikkatleri dağıtmamış oluyor.