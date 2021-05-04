LG, Sıfır Karbon girişimi için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

LG, Sıfır Karbon girişimi için çalışmalarını sürdürüyor

04.05.2021 14:15
LG, Sıfır Karbon girişimi için çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

2019 yılında 2030'a kadar Sıfır Karbon girişimini duyuran ve 2030 yılına kadar tüm küresel operasyonlardan net sıfır karbon emisyonu elde etmeyi taahhüt eden LG, tüm iş alanlarında tutarlı, sistematik bir yaklaşımla hedefine ulaşmayı planlıyor.

2019 yılında 2030'a kadar Sıfır Karbon girişimini duyuran ve 2030 yılına kadar tüm küresel operasyonlardan net sıfır karbon emisyonu elde etmeyi taahhüt eden LG, tüm iş alanlarında tutarlı, sistematik bir yaklaşımla hedefine ulaşmayı planlıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği'nin (AB) 2030 yılına kadar enerji tüketimini yüzde 32,5 azaltma çabalarının bir parçası olarak Mart 2021'de AB'de yeni bir enerji etiketi piyasaya sürüldü.

AB Enerji Etiketi veya E-etiketi, A +++ ila D enerji kullanımı sınıflandırma sistemini kullanmayı sonlandırırken, tüm sınıflar için enerji tüketimi kriterlerinin sıkılaştırıldığı, takip etmesi kolay A'dan G'ye sistemini kullanmaya başlıyor.

Tüketicilerin AB'nin yeni sistemindeki bir ürünün enerji sınıfını belirleyen ana göstergeleri görmek için cihazın e-etiketine çok dikkatli bakması gerekiyor.

Bir çamaşır makinesi veya kurutucu alırken enerji tüketimi, sıkmalı kurutma verimliliği, su tüketimi ve gürültü seviyeleri dikkate alınması gereken önemli unsurlar olarak gösteriliyor.

Buzdolabı satın alırken ise, tüm saklama bölmelerinin toplam hacmi ile ilgili enerji tüketimi ve gürültü seviyeleri dikkat edilmesi gereken temel faktörler arasında yer alırken, yeni e-etiket, tüm bu temel bilgileri açıkça gösteriyor ve tüketicilerin Avrupa Komisyonu'nun veri tabanından ek ürün verilerine erişmesini sağlayan yerleşik bir QR kodu içeriyor.

Teknoloji liderliğinin yanı sıra, dünya için daha fazla sürdürülebilirlik ve daha iyi bir gelecek sağlamaya odaklanan LG Electronics ve yüksek verimli cihazları, yeni E-etiketinin daha katı standartlarını tam olarak karşılayabiliyor.

LG'den dünyaya ESG Taahhüdü

Verilen bilgiye göre, çevre yönetimini son derece ciddiye alan LG, dünya kaynaklarını korumaya ve kirlenmesini azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim Programı (ESG) uyguluyor.

LG 2019'da, 2030 yılına kadar Sıfır Karbon girişimini duyurmuş ve 2030 yılına kadar tüm küresel operasyonlardan net sıfır karbon emisyonu elde etmeyi taahhüt etmişti. Şirket, tüm iş alanlarında tutarlı, sistematik bir yaklaşımla hedefine ulaşmayı planlıyor.

LG'nin sürdürülebilir bir gelecek arzusunu teşvik etme ve paylaşma yollarından biri olarak, kıyafet atıklarıyla ilgili çevresel sorun hakkında farkındalık yaratan #CareForWhatYouWear kampanyası gösteriliyor.

LG'nin çamaşır yıkama çözümleri, tüketicilerin sevdikleri giysilerin ömrünü uzatmak için yalnızca kumaş hasarını azaltarak değil, aynı zamanda birçok rakip üründen daha az elektrik ve su kullanarak doğayla daha fazla denge kurulmasına yardımcı oluyor.

LG Styler giysi yönetimi gardırobu, hassas bakıma ihtiyaç duyan ferahlatıcı giysiler için ideal çözüm sunuyor. Saf buhar parçacıkları kullanarak kokuları nazikçe gideriyor, kırışıklıkları azaltıyor ve ev tozu akarlarının, bakterilerin ve virüslerin yüzde 99,9'undan fazlasını gideriyor.

Çevre bilincine sahip bir ürün olan benzersiz Styler, çalışma sırasında hiçbir kimyasal madde kullanmadan yalnızca su kullanıyor. LG'nin Inverter Heat Pump özelliği sayesinde mükemmel enerji verimliliği sağlıyor ve kabin içinde üretilen sıcak, nemli havadan ısıyı geri dönüştürerek enerji tüketimini azaltıyor.

E-etiketli buzdolapları ile tüketicilerin mutfakta daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı

LG ayrıca yüksek kaliteli, e-etiketli buzdolapları ile tüketicilerin mutfakta daha sürdürülebilir bir yaşam tarzının keyfini çıkarmalarına yardımcı oluyor.

Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) tarafından 20 yıldır çalıştığı doğrulanan Inverter linear Compressor™ özelliğine sahip olan LG'nin gelişmiş buzdolapları, enerji tüketimini yüzde 32'ye10 kadar düşürürken olağanüstü dayanıklılık sunuyor.

LG'nin InstaView Door-in-Door™, LINEARCooling ve DoorCooling+ sistemleri yiyecekleri daha uzun süre korumaya yardımcı oluyor, tazeliği artırıyor ve ailelerin evdeki gıda israfını azaltmalarına ve aynı zamanda market faturalarından tasarruf etmelerine yardımcı oluyor.

LINEARCooling yiyeceklerin bozulmasının ana nedeni olan sıcaklık dalgalanmalarını en aza indiriyor. Aynı zamanda DoorCooling+, stratejik olarak konumlandırılmış bir havalandırma deliğinden güçlü hava akışı dağıtarak buzdolabının kapı alanına hızlı soğutma sağlıyor ve kapı raflarında saklanan herhangi bir şeyin vaktinden önce bozulmasını önlüyor.

LG, iyi ESG yönetimi ve verimli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesiyle desteklenen küresel bir strateji aracılığıyla, gezegeni korumak ve gelecek nesiller için daha iyi bir yarın sağlamak için üzerine düşeni yapıyor.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Enerji, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG, Sıfır Karbon girişimi için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi! Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi! 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi Aklı hala Türkiye'de! Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı Aklı hala Türkiye'de! Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı Sokakta bulunan erkek cesedini PKK mı yaktı? İşte gözleri PKK'ya çeviren şüpheli duvar yazısı! Sokakta bulunan erkek cesedini PKK mı yaktı? İşte gözleri PKK'ya çeviren şüpheli duvar yazısı! Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler

Son Dakika Haberleri
16:35 GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı
16:31 Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!
15:58 Aklı hala Türkiye'de! Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı
15:58 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu
15:53 Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi
15:48 Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti
15:34 Uzman isim uyardı! Bel ağrılarına dikkat, fıtığa dönebilir
15:34 Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum
15:28 Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı
15:13 İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor
GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı         
16:36
Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi         
16:29
Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Hayata gözlerini yumdu Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Hayata gözlerini yumdu         
16:25
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu         
15:59
Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi         
15:54
Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti         
15:49
Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı         
15:28
Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Çin Aşısı'nı ön değerlendirme sürecine aldı Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Çin Aşısı'nı ön değerlendirme sürecine aldı         
15:05
Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı! Çin ve Japon medyasında gündem oldu Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı! Çin ve Japon medyasında gündem oldu         
14:40
Online alışverişe yasak gelecek mi? İçişleri Bakanlığı yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil Online alışverişe yasak gelecek mi? İçişleri Bakanlığı yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil         
14:33
Hindistan'da durum vahim! Cesetler 280 TL'ye kiralanan dozerlerle taşınıyor Hindistan'da durum vahim! Cesetler 280 TL'ye kiralanan dozerlerle taşınıyor         
11:30
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü         
11:24
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
11:02
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi         
10:47
Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir         
10:31
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 16:42:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: LG, Sıfır Karbon girişimi için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement